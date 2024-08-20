Минздрав: в Беларуси не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян

Случаев завоза в Беларусь оспы обезьян нет. Но Беларусь готова к сценарию, когда вирус могут завести на территорию страны.

На такой случай готова и отработана схема принятия решений. Более того, сегодня у нас есть 100-процентная возможность диагностировать наличие заболевания у пациента. Еще в 2022 году в Беларуси разработали набор реагентов, позволяющих проводить диагностику оспы обезьян.