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Минздрав: в Беларуси не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян

Случаев завоза в Беларусь оспы обезьян нет. Но Беларусь готова к сценарию, когда вирус могут завести на территорию страны.

На такой случай готова и отработана схема принятия решений. Более того, сегодня у нас есть 100-процентная возможность диагностировать наличие заболевания у пациента. Еще в 2022 году в Беларуси разработали набор реагентов, позволяющих проводить диагностику оспы обезьян.

В комплект входит две ПЦР-смеси. Одна позволяет идентифицировать все виды возбудителей оспы обезьян. Вторая смесь позволяет идентифицировать западноафриканский тип вируса. Исследования проводятся в лабораториях Pi3,Pi4 - это максимального уровня биобезопасности. Занимает это примерно 3-4 часа - соединение нуклеиновой кислоты и постановка самой реакции.
Павел Семижон, завлабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

14 августа ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян в Демократической Республике Конго - чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение.

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