Минздрав: В Беларуси от коронавируса выздоровел 3771 пациент

В Беларуси от коронавируса выздоровел 3771 пациент, сообщает Минздрав в официальном телеграмм-канале. С положительным тестом на коронавирус зарегистрировано 18 350 человек - это около 8 с половиной процентов от числа проведенных тестов. Всего их сделано более 211 тысяч. За весь период распространения инфекции умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний и подтвержденным диагнозом COVID-19.