Минздрав: В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются

В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются - информирует официальный телеграм-канал Минздрава. Уже вторую неделю регистрируется незначительная, но тенденция снижения темпов госпитализации пациентов в стационары. В трех регионах страны эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима. Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь.