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Минздрав: В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются

В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются - информирует официальный телеграм-канал Минздрава. Уже вторую неделю регистрируется незначительная, но тенденция снижения темпов госпитализации пациентов в стационары. В трех регионах страны эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима. Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь.

Вакцинация, ситуация с кислородом, работа мониторинговых групп - об этом и не только глава Минздрава Дмитрий Пиневич рассказал в "Главном эфире". Интервью уже доступно на ютуб-канале Агентства теленовостей.


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