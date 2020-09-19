Минздрав: В Беларуси выздоровели 73 212 пациентов с COVID-19

В Беларуси ситуация с COVID на сегодня выглядит следующим образом. По данным Минздрава, выздоровели и выписаны 73 212 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.



Зарегистрировано 75 461 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 1 715 380 исследований.



За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 776 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.



