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Минздрав: в школах с начала нового учебного года организуют утренние "фильтры"

С начала нового учебного года в школах организуют так называемые утренние "фильтры". Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ребят будут опрашивать о состоянии здоровья и измерять температуру. Также в школах и других учреждениях образования будет усилен контроль за соблюдением детьми и подростками правил личной гигиены.

Минздрав отмечает сезонный подъем заболеваемости кишечными вирусными инфекциями.

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