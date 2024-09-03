Минздрав: в школах с начала нового учебного года организуют утренние "фильтры"

С начала нового учебного года в школах организуют так называемые утренние "фильтры". Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ребят будут опрашивать о состоянии здоровья и измерять температуру. Также в школах и других учреждениях образования будет усилен контроль за соблюдением детьми и подростками правил личной гигиены.