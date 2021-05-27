ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минздрав: в СШ № 66 зарегистрированы 4 случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов

По официальной информации Минздрава, в результате отравление детей в 66-й минской школезарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у ребят начальных классов.

Дети были госпитализированы, состояние их стабильное, они получают всю необходимую терапию. Как нам стало известно, сейчас в больнице остаются трое школьников, одного после обследования уже выписали.

Санэпидемслужба провела эпидемиологическое расследование в школе

По первоначальным данным, 15 первоклассников почувствовали недомогание после вчерашней школьной еды. Один ребенок попал в больницу. Сначала речь шла только об одном классе. Но позже, по информации некоторых родителей, еще 7 детей из параллельного класса и несколько ребят из второго также высказали жалобы на плохое самочувствие.В родительском школьном чате стали появляться сообщения, что у детей была рвота, диарея и температура. Некоторымвызывали скорую помощь. Сегодня в школе санэпидемслужба провела эпидемиологическое расследование, организовала лабораторный контроль - отбор проб продуктов, смывов и обследование персонала. Идет дезинфекция и стерилизация помещений.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все