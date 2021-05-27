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Минздрав: в СШ № 66 зарегистрированы 4 случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов
По официальной информации Минздрава, в результате отравление детей в 66-й минской школезарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у ребят начальных классов.
Дети были госпитализированы, состояние их стабильное, они получают всю необходимую терапию. Как нам стало известно, сейчас в больнице остаются трое школьников, одного после обследования уже выписали.
Санэпидемслужба провела эпидемиологическое расследование в школе
По первоначальным данным, 15 первоклассников почувствовали недомогание после вчерашней школьной еды. Один ребенок попал в больницу. Сначала речь шла только об одном классе. Но позже, по информации некоторых родителей, еще 7 детей из параллельного класса и несколько ребят из второго также высказали жалобы на плохое самочувствие.В родительском школьном чате стали появляться сообщения, что у детей была рвота, диарея и температура. Некоторымвызывали скорую помощь. Сегодня в школе санэпидемслужба провела эпидемиологическое расследование, организовала лабораторный контроль - отбор проб продуктов, смывов и обследование персонала. Идет дезинфекция и стерилизация помещений.
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