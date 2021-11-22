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Минздрав: Вспышка COVID-19 в логистическом центре - фейк
Вспышка COVID в логистическом центре - ложь. Очередной фейк опровергли в Минздраве Беларуси. На сегодня в больнице Гродно находится только один беженец, у которого диагностирован коронавирус. Всего с начала осени по различным вопросам здоровья около 100 иностранцев обратились за медпомощью к врачам Гродненской области. Сейчас в центре постоянно дежурят две бригады специалистов скорой медпомощи. Всего же в больницах Гродно находятся три человека, которые проживали в центре. У одного - пневмония с ковид-инфекцией, еще у двоих - обострение хронических болезней.
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