Минздрав запретил использовать платные посреднические услуги по организации записи на ПЦР-исследования

Минздрав Беларуси запретил использовать платные посреднические услуги по организации записи на ПЦР-исследования. Речь идет о тех, кто выезжает за пределы нашей страны. Теперь гослаборатории, проводящие тестирование на коронавирус, должны заключать договоры напрямую с гражданами. А туроператоры должны подать в эти лаборатории списки своих туристов. Там должны быть указаны Ф.И.О., дата вылета, дата, к которой необходимо получение результатов тестирования, документы, подтверждающие вылет физического лица.



Договор оказания платных медуслуг будет заключен с каждым гражданином в отдельности. Кроме того, оплатить услугу, в том числе, например, с помощью ЕРИП, можно по действующему прейскуранту. Сейчас ПЦР-исследования для граждан, которые выезжают за пределы Беларуси, проводят 56 лабораторий системы здравоохранения.

