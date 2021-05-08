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Минздрав: завершились лабораторные испытания очередных серий белорусской вакцины "Спутник V"
Завершились трехнедельные лабораторные испытания очередных серий вакцины "Спутник V", произведенных на предприятии "Белмедпрепараты". Они проходили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По итогам вакцина прошла контроль качества. В связи с этим специалисты предприятия отгрузили 358 тысяч доз первого компонента лекарства в адрес Белфармации. Именно это предприятие доставляет вакцину в регионы с полным соблюдением холодовой цепи. Напомним, по данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на получение вакцины от коронавируса на начало мая в организациях здравоохранения записаны более 400 тысяч человек в целом по стране.
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