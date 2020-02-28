Минздрав заявляет, что нет оснований для введения масочного режима

Ранее Минздрав сообщил, что эпидемическая ситуация в стране абсолютно контролируемая. Повода закрывать границы нет. Также нет оснований и для введения масочного режима. Также на контроле медиков состояние иранского студента. Необходимо несколько тестов, чтобы окончательно подтвердить вирус. В эти минуты Минздрав собрал на брифинг журналистов. Все подробности в следующем выпуске.