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Минздраву Беларуси передали сертификат на покупку перевязочных материалов для пациентов с врожденным буллезным эпидермолизом
Сертификат на покупку перевязочных материалов для пациентов с врожденным буллезным эпидермолизом белорусскому Минздраву передали ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Врожденный буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание. Проявляется появлением на слизистой и коже пузырьков, наполненных серозной жидкостью. Мешочки образуются на месте микротравм кожи и слизистых оболочек. Иногда их образование носит спонтанный характер. Уход за такими больными непростой. Специальные перевязочные материалы значительно облегчат жизнь пациентов.
Той формой болезни, которая требует в настоящий момент использование специальных повязок, страдают 124 человека, из них 56 детей. 6 детей болеют очень тяжелой формой, которая сопровождается обширными язвенными повреждениями кожи и очень большим отделяемым из ран. Эти повязки необходимо реже менять. Они отделяются от кожи и, соответственно, приклеиваются к поверхности с меньшей травматичностью и снимаются с меньшим болевым синдромом.
Рациональный уход за кожей, использование современных перевязочных материалов, наблюдение у специалистов дают шанс пациентам на нормальную жизнь, но с некоторыми ограничениями.
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