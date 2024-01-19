Минздраву Беларуси передали сертификат на покупку перевязочных материалов для пациентов с врожденным буллезным эпидермолизом

Той формой болезни, которая требует в настоящий момент использование специальных повязок, страдают 124 человека, из них 56 детей. 6 детей болеют очень тяжелой формой, которая сопровождается обширными язвенными повреждениями кожи и очень большим отделяемым из ран. Эти повязки необходимо реже менять. Они отделяются от кожи и, соответственно, приклеиваются к поверхности с меньшей травматичностью и снимаются с меньшим болевым синдромом.

Юрий Горбич, замминистра здравоохранения Беларуси