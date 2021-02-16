Миокардит. Симптомы и профилактика болезней сердца

Вирусы, о которых сегодня так часто говорят, могут быть причиной не только респираторных заболеваний. Не меньшую опасность они представляют для сердца. Крошечный вирус может нанести огромный вред. Перенесенная однажды ангина может оставить свой след на сердце. В частности, стать причиной миокардита - воспаления сердечной мышцы. Опасность заключается в том, что человек может даже не догадываться, что с его сердцем не все в порядке. Миокардит входит в список болезней, которые возникают как осложнение после инфекционных заболеваний.