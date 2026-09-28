Мир, магазин у дома и приоритет пешеходу: о чем говорит общественное мнение

Белорусы внимательно следят за тем, что происходит в мире, и ответ дают почти единодушный: хорошие отношения нужно поддерживать со всеми государствами. Так считают 92,6 % респондентов. За этими цифрами - не абстрактный лозунг, а запрос на мир, стабильность и развитие.

Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран предлагает начать с истории. Беларусь не раз становилась ареной самых кровавых боевых действий. Минск после почти полного уничтожения восстанавливали почти два десятка раз. "Это все в нашем гене заложено, чтобы все-таки жить мирно", - говорит он.

Столица торгует почти с 200 странами. Такое невозможно было бы выстроить при постоянной вражде. Поэтому запрос на мир, дружбу и полноценный диалог с соседями - и ближними, и дальними - Цуран считает основой не только развития, но и самого существования государства.

Безопасность как первый приоритет

Тот же нерв виден в другом приоритете опросов - безопасности. Экономика и инфляция никуда не делись, но отошли на второй-третий план. Люди каждый день видят с экрана новый конфликт, новые жертвы, новые экономические удары. "Человек прежде всего выбирает нормальное, спокойное развитие, благополучие своих детей, возможность реализовывать намеченные планы", - отмечает депутат. Когда "нехорошие действия" происходят рядом, вопрос безопасности у белорусов неизбежно встает на первое место.

Магазин шаговой доступности против маркетплейсов

На этом фоне особенно красноречиво выглядят бытовые цифры. Магазинами пользуются 95,1 % опрошенных, маркетплейсами - лишь 4,7 %. Запрос на магазин шаговой доступности у горожан есть всегда.

В своем округе депутаты мониторят такие точки. Жители просят одно: "Упаси бог, чтобы только не закрывали". Президент ориентирует сохранить сеть магазинов, и для местной власти это приоритет. "В таком практически магазинчике можно к Новому году стол накрыть", - замечает Цуран. Большие ТЦ нужны не всем. Рынки тоже держат свою роль, в том числе в ценообразовании. Маркетплейсы никто не запрещает: есть спрос - пусть развивается бизнес. Но не каждый готов заказать "непонятно что" по картинке из интернета. Главное - выбор. А основа выбора - шаговая доступность.

Пешеход в приоритете

От прилавка разговор переходит на тротуар. Чувствуют ли себя пешеходы в безопасности? 67,4 % - да, 29 % - нет.

"Приоритет в городской среде в любом случае - это пешеходу. Поэтому все мероприятия по безопасности движения - прежде всего защита пешехода, и второе - снижение травматизма и смертности".

По его оценке, совместная работа ГАИ и дорожных служб уже дает результат. С шеринговыми компаниями город в постоянном диалоге: предписания исполняются. Сложнее с частными самокатами и велосипедами: здесь нужна жесткость. Камер в Минске достаточно, чтобы дать правовую оценку нарушителю.

Отдельные велодорожки когда-то были острой темой. Сегодня крупные тротуары часто разделены, новые районы сразу проектируют с выделенной полосой. "Идеальное решение - разграничить потоки", - говорит Цуран. Город прирастает такой инфраструктурой каждый год. Если все будут соблюдать разметку, это уже половина успеха.

Острее другое раздражение: самокаты, брошенные у метро и торговых объектов мимо указанных площадок. Шеринг уже ограничил скорость, запретил въезд в зеленые зоны. Баланс держится, но диалог с компаниями власти обещают продолжать.

Законодательство о нарушении правил на пешеходных переходах уже работает второй год. Сначала ГАИ действовала превентивно, ограничивалась предупреждениями. Теперь есть реальные административные дела. Для злостных нарушителей ответственность может дойти и до уголовной.

Аналогия простая, как с автомобилем: педаль можно утопить и до 200, но условия использования любого транспорта в городе должны быть такими, чтобы не наступать на права пешехода.

Мир вовне, магазин за углом и спокойный тротуар внутри - в этой связке общественное мнение и городская политика сегодня совпадают почти буквально.