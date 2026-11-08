"Мир один для всех": выставка ко Дню людей с ограниченными возможностями открылась в Нацбиблиотеке

В Национальной библиотеке Беларуси открылась книжная выставка "Мир один для всех". Она подготовлена к Международному дню людей с ограниченными возможностями, который по решению Генассамблеи ООН ежегодно отмечается 3 декабря.

В зале документов международных организаций представлено около 80 изданий на русском и английском языках: книги, брошюры, периодические издания и материалы ООН. Экспонаты раскрывают положение людей с ограниченными возможностями в обществе. Ознакомиться с литературой можно до 6 декабря.