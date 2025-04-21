Мир, труд, май. Как белорусы отмечают Праздник труда

Мир, труд, май. Эти слова объединяют не одно поколение. 1 Мая мы отмечаем Праздник труда. Белорусов поздравил Президент.

В Минске масштабная маевка проходит в парке Победы. По традиции начался праздник с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой". После состоялось награждение лауреатов премии в области труда. Впервые учреждена номинация "За значительный вклад в области качества".

Трудолюбие - черта национального характера нашего народа

Первомай в Беларуси имеет статус общенационального праздника не просто так. Особая дата в истории, ведь трудолюбие - это черта национального характера нашего народа. Поэтому в каждом регионе страны праздник отмечают в разных форматах. Это маевки, чествование лучших работников и коллективов, и, конечно, спортивные состязания и концертные программы.

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Главные герои праздника - люди труда, молодежь. И, конечно, в год 80-летия Великой Победы - особая признательность ветеранам войны и труженикам тыла. Первомай стартовал у стелы "Минск - город-герой". К ней возложили цветы.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"1 Мая - это возможность сверить часы, посмотреть, чего мы достигли во всех отраслевых наших направлениях. Конечно же, поздравить и чествовать лучших. Наши работники получают новые возможности. В первую очередь это новые условия труда. Создаются новые предприятия, новые производства, растет заработная плата. Конечно же, предприятия в связи с этим имеют возможности в свои коллективные договора включать новые бонусы".

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Сегодня праздник. Мы бы его назвали социальным триединством. Это единство нанимателей, профсоюзов и в целом государственных органов, правительства. Такое тройное социальное партнерство. Например, снятие ограничения пенсий работающим пенсионерам. В первую очередь этот вопрос мы начали обсуждать на площадке непосредственно Национального совета. Далее, поддержка семей, воспитывающих детей, работающих родителей, и условия охраны труда, условия труда, сверхурочная работа - все эти вопросы, как наниматели, так и профсоюзы от лица работников, так и мы, правительство, обсуждаем и вырабатываем соответствующие подходы на этой площадке".