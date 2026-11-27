Большая трансформация в международной политике, новый виток противостояния глобальных центров силы, милитаризация и жесткая конкуренция - так близко к опасной черте мир еще, пожалуй, не подходил.

Беспрецедентное количество вызовов и угроз евразийской и мировой безопасности - это наши реалии. На ОДКБ возложена важная миссия - военно-политический блок должен быть фактором стабильности в регионе. Эта организация действует четверть века, но самому договору 35 лет. Сегодня в него входят шесть стран - Беларуси, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и пока еще Армения, хотя на ноябрьском саммите в Москве уже было без Еревана.

Межгосударственных противоречий меньше не становится, то и дело искрит в разных точках планеты, в том числе и в евразийском регионе, где снова на острие обсуждения украинский конфликт.

Страны НАТО продолжают форсировать милитаризацию, наращивают наступательный военный потенциал, причем вдоль всей границы Беларуси. В 2026 году альянс спланировал увеличение оборонных ассигнований до 1,4 трлн долларов. Растут и военные бюджеты европейских государств. Статус одной из ведущих военных держав хочет возродить Германия, милитаризуется Франция, Великобритания, к имперским амбициям открыто тянется Варшава, создавая самую мощную армию в Восточной Европе.

Брюссель на нужды военной мобильности и обороны промышленности направит 800 млрд евро до 2030 года. Так кому и зачем нужна такая подготовка?

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Беларусь всегда выступала и выступает за миролюбивую повестку. К сожалению, военная сила приобретает особые черты и контуры. Милитаризация европейских государств, в том числе некоторых соседних с Беларусью стран накладывает отпечаток рисков на безопасность белорусского государства. Мы, как никто другой, видим, какие группировки создаются, какие разведывательная авиация с силами и средствами разведки развернуты вдоль границы Беларуси. Они практически ежесуточно анализируют и отслеживают обстановку на территории Беларуси и западных регионов Российской Федерации".

По его словам, страны Евросоюза проводят учения, вкладывают большие финансовые средства в закупку военной техники, современных образцов вооружения западного производства, прежде всего, американского. А создание группировок - большие риски для безопасности Беларуси и РФ".

Опасная ситуация складывается в регионе. Воинственная позиция западных политиков вынуждает укреплять безопасность на западных рубежах Беларуси, а значит, всего ОДКБ. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но постоянно повышает обороноспособность и модернизирует свои вооруженные силы вместе с союзниками.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что грядет конфликт, который не видел уже несколько поколений европейцев. Лепить мифического врага из Беларуси и России горе-политикам ЕС выгодно - так проще оправдать и гонку вооружений и то, что деньги налогоплательщиков уходят не на медицину и образование, а на вооружение Украины.

Как скажут на саммите ОДКБ дипломаты, на смену концепции "больше безопасности меньшими средствами" пришли установки достижения военного превосходства за любой счет. Это чревато и торможением на мирном треке и рисками эскалации, которые до добра регион не доведут.

Беларусь не случайно инициировала большой диалог по безопасности и продвигает идею евразийской хартии. Евразии нужны новые прозрачные правила безопасности и сотрудничества, раз механизмы в рамках Совета Европы и ОБСЕ больше не срабатывают.

На саммите в Москве Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил коллегам укреплять и военный потенциал ОДКБ, без этого сегодня не обойтись. На это направлены и решения в отношении мобильных подразделений ПВО для обеспечения работы войск организации и совершенствования коллективных авиационных сил.

"Появились беспилотные летательные аппараты, которые сегодня летают не просто с небольшими скоростями, а реактивно. На IV Международной конференции по евразийской безопасности Президент Беларуси четко подчеркнул, что стопроцентной системы ПВО нет, но к этому надо стремиться. Мы над этим вопросом постоянно думаем и работаем во взаимодействии с российскими коллегами, учитываем их опыт, но что-то и мы умеем и можем. Но именно в симбиозе рождаются новшества, в том числе по поступлению новых образцов вооружения. В этом направлении будем двигаться и дальше. У нас определено, что 2027 год будет Годом совершенствования противодействия средствам беспилотных летательных аппаратов", - рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Меняется не только мир, но и сама война. Нельзя недооценивать гибридные атаки. Бьют не пушками, а фейками, кибератаками, мигрантами и санкциями, поэтому ОДКБ усиливает и информационно-аналитическую составляющую организации.

По итогам заседания в Москве подписан пакет документов. Ключевые из них - итоговая декларация Совета коллективной безопасности и Антитеррористическая стратегия до 2030 года. Нужны новые подходы, учитывая влияние соцсетей и IT-технологий. Терроризм не знает государственных границ, становится первостепенным инструментом решения политических вопросов.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Мы говорим об эффективности этой организации с точки зрения борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, кибербезопасностью. Сегодня мир поменялся - идет переход от простых столкновений крупных армий к гибридным и асимметричным войнам. Когнитивная война вошла в жизнь. Зачастую кибербезопасность является основополагающей для защиты не только государства, общества, но и отдельной личности. Эту проблему можно решить только сообща. Мир, где все делается с позиции силы, в состоянии обеспечивать только военно-политические союзы. И именно в этом аспекте кроется роль ОДКБ".

Но какие бы противоречия ни раздирали евразийский регион и государства, Беларусь всегда протягивает руку дружбы и призывает к диалогу без мира, ведь без него хорошей жизни не будет.

О миссии ОДКБ, евразийской безопасности и позиции Беларуси подробнее смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: president.gov.by