Краткий пересказ от ИИ

Интервью Александра Лукашенко французскому журналу Le Point продолжает широко расходиться в медиа и экспертной среде.

По большому счету все интервью, это попадание в самую суть нерва современных проблем.

Президент не стесняется говорить то, что в Европе из-за конъюнктуры и ангажированности предпочитают не слышать. Об этом снова Александр Лукашенко дал резонансное и обсуждаемое интервью французскому изданию Le Point. Пока западные редакции выдергивали цитаты, зритель в очередной раз убеждался, несмотря на всю риторику европейской политики, Беларусь, Александра Лукашенко слушают очень внимательно.

Простое, но от этого не менее ошеломляющее обстоятельство: без Беларуси и России разговор о будущем Европы - это не разговор, а разговорчики. Полтора часа разговора, который уже назвали одной из самых содержательных попыток объяснить Западу, где именно проходит линия, отделяющая мир от Третьей мировой. Лукашенко говорит вещи, которые либо подтверждаются фактами, либо становятся фактами, если речь идет о будущем.

Голос Беларуси: участие Европы нужно не для войны

Обозначим лишь некоторые пункты. Смотреть интервью, конечно, лучше целиком. Про европейцев и переговоры Лукашенко говорит вещь, которую на Западе не замечают:

"Второй раунд и участие европейцев в этих переговорах - это прогресс. И не только в том, чтобы остановить непонятно какую войну вас с Россией. Это прогресс для будущего Европы. В этом отношении надо двигаться".

Участие Европы нужно не только для того, чтобы "остановить непонятно какую войну". Участие Европы нужно для того, чтобы у Европы было будущее. Это точный расчет: если ты хочешь, чтобы решение работало, в него должны быть вписаны все, кто будет его исполнять. Иначе - снова непонятно какая война и непонятно какие гарантии.

Голос Беларуси: мир в разговоре, война в заголовках

"Мы говорим с ним о мире. То, что я слышу в ваших средствах массовой информации и не только ваших, это совсем другое. Это противоречит тому, о чем мы разговариваем. Он говорит о том, что на европейском континенте должен быть мир - и в Украине прежде всего. И что исключить Беларусь и Россию из процесса мирного урегулирования и будущего Европы невозможно".

Вот это - самый интересный пассаж. Лукашенко не критикует Макрона. Он его расшифровывает. Он говорит: "У меня с ним разговор о мире, а в прессе - совсем другое. И это другое противоречит тому, о чем они говорят лично. Значит, либо пресса врет, либо Макрон говорит разное разным аудиториям. Лукашенко выбирает третье: внутренне Макрон за мир, но публично вынужден подстраиваться под конъюнктуру. И добавляет: "Не надо быть таким противоречивым…". Как тут тогда можно вести переговоры?

Владимир Олейник, член совета международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Я вам скажу: это мудрейший человек, которому на сегодняшний день вместе с Россией удалось сделать все, чтобы не втянуть Беларусь в провокации, которые не раз устраивало руководство киевского режима ради вовлечения Беларуси в войну. Это просто большое искусство. Александр Григорьевич и сегодня пользуется большим авторитетом в Украине. Я помню время, когда после госпереворота он приезжал в Украину, как его бурными аплодисментами приветствовали в парламенте. Помню, каким эффективным посредником он был, когда к власти пришел Зеленский - как к нему обращался президент Путин и просил: "Поговори с Володей. Он молодой, надо ему подсказать, что нужно найти общий язык". И он разговаривал. Но Зеленский ему хамил, вел себя неадекватно и так далее".

Нельзя ошибиться: Третья мировая как цена отказа от переговоров

Здесь Лукашенко делает то, что не умеют делать многие: он не защищает старую структуру и не требует новую. Он говорит: давайте сядем и договоримся.

"Время идет, мир изменился. Значит, и нам надо соответствовать времени. Надо поменять структуру? Хорошо, давайте договоримся. Вот одна сторона хочет поменять, а другая не хочет. А в результате переговоров мы, может быть, поймем, что где-то надо чего-то донастроить, что-то поменять. Не надо с порога все это отрицать, что нельзя менять. Так в политике, дипломатии не бывает".

Одна сторона хочет поменять - другая не хочет. Это нормально. Это и есть переговоры. Проблема не в том, что кто-то чего-то хочет. Проблема в том, что кто-то с порога говорит: "Нельзя менять". А в политике и дипломатии так не бывает. Ну и рассуждения о безопасности в Европе без участия России могут привести к Третьей мировой войне. Это возможная цена вопроса.

Голос Беларуси: остановить гибель людей - превыше всего

quote Ради того, чтобы прекратить войну и чтобы не гибли люди, вот я как Президент старался бы пойти на все. Потом вы, журналисты, история рассудит и нас осудит. Но сейчас надо остановить войну, чтобы люди не гибли Александр Лукашенко

Вот это самая сильная фраза интервью. Без пафоса, без надрыва. Он не говорит "я пойду на все". Он говорит: "Я как Президент старался бы пойти на все". Разница огромная. "Пойти на все" - это поза. "Старался бы пойти на все" - это готовность к компромиссному диалогу. Но это движение в обе стороны. Это не абстрактный гуманизм.

Лукашенко в этом интервью делает то же что всегда - возвращает разговор с Западом в область здравого смысла. Европа, если еще хочет оставаться ею, должна услышать: без России и Беларуси будущего континента не будет.

Три славянских народа определят, как жить дальше. И чем раньше это поймут в Париже, Берлине и Брюсселе, тем меньше будет новых могил. История уже не раз показывала, чем заканчивается попытка вычеркнуть целые народы из уравнения. Пора перестать повторять старые ошибки.