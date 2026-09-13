"Мир - вне конкуренции": социолог Сухотский о главном приоритете белорусов

Беларусь действительно социально ориентированное государство: страна сохраняет все гарантии, несмотря на непростые внешние условия. Исследование показывает, что белорусы это ценят и отмечают: мирная жизнь - главное достижение суверенной страны.

Николай Сухотский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Мирная жизнь - фаворит нашего опроса, именно потому, что сейчас мир неспокоен. Та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, говорит о том, что люди хотят спокойной, благополучной жизни. И как раз-таки даже в региональном разрезе мы видим, что Гомельская область гордится тем, что в стране мир, что Беларусь - благополучная страна. Мир - это культурный, ценностный код белорусов, он вне конкуренции. Помимо этого, конечно, здоровье, семья, достаток тоже занимают важную позицию, но все-таки мир, здоровье, семья - это те главные приоритеты, которые у белорусов всегда будут на первых местах".

На вопрос о том, есть ли статистика, кто из возрастных или социальных групп выбирает мирную жизнь именно главным достижением, Николай Сухотский ответил, что это в большей степени свойственно людям зрелого и пожилого возраста, однако и молодежь тоже это выделяет. По его словам, данная ценность занимает первые места вне зависимости от возраста - ее с той или иной степенью выбирают все.