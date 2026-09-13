Мир вышел в приоритеты: в Гомельской области за него почти 95 %

Краткий пересказ от ИИ

Первую часть масштабного социологического исследования презентовали на этой неделе.

Общий уровень социально-экономического развития своего населенного пункта высоко оценивают 71,2 % опрошенных. Тут и широкий ассортимент товаров в магазинах, и своевременный вывоз мусора, и благоустройство территорий, работа школ, детских садов, учреждений здравоохранения, а также отношения с соседями и то, как работает местная власть.

Мир - как ценность. Еще недавно этот тезис в социологические опросы даже не вносили. Сегодня мирная жизнь важнее таких базовых потребностей, как качество продуктов питания, развитие сельского хозяйства, достижения медицины и освоение космоса.

Если посмотреть раскладку по регионам: Гомельская область - самое приграничье, рядом Украина - почти 95 % опрошенных оттуда назвали мир приоритетом. Социологические исследования всегда интересны деталями. Это то, чем живут в конкретном месте.

Например, в Гродненской области больше 20 % гордятся атомной энергетикой. А в Могилевской области - высоким качеством промышленной продукции.

Белорусы трудолюбивые. Больше половины опрошенных хотят много работать - даже если труд будет очень напряженным. При этом самые активные и целеустремленные, исходя из данных, люди от 18 до 30. Когда, если не в этом возрасте, не спать сутками, доказывая, на что способен и зарабатывая не только деньги, но и имя. Люди пенсионного возраста уже всем все доказали и могут пожинать плоды на заслуженном отдыхе.

82,1 % опрошенных довольны своим местом работы. Исследование, которое проводил Институт социологии НАН по заказу Белорусского института стратегических исследований, сделало не просто раскладку - городские, сельские жители, возраст, но еще по образованию. Так, люди с высшим чаще довольны своим местом работы.

Были опрошены 2045 респондентов из 99 населенных пунктов

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

"Сравнивая результаты опроса, который мы проводили в 2021 году, в начале пятилетки, с результатами нынешнего опроса, мы видим очень четко, что белорусы открыто заявляют о том, что у них больше возможностей для того, чтобы отдыхать, больше возможностей для того, чтобы задуматься о приобретении своей квартиры или построить свое жилье, приобрести автомобиль, обеспечивать свой досуг. Это факт непреложный".

Из чувствительных тем отметим две: отношение к трудовым мигрантам и демография.

Единовременные выплаты, регулярные пособия, льготные программы приобретения жилья, семейный капитал

При рождении третьего ребенка открывается депозит. Зачисляют 35,5 тыс. белорусских рублей. Широкий спектр гарантий доступен молодым родителям. Несмотря на такую заботу со стороны государства и рост благосостояния белорусов, за 10 лет более чем в два раза упала рождаемость.

Первенца белоруски теперь рожают ближе к 28, вступив в брак в 26,5, мужчины женятся в 29. В августе Президент проводил совещание с руководством Совмина, призвал на государственном уровне найти действенную формулу. Быть родителями, желательно многодетными, должно стать модным трендом. Сейчас цифры опроса таковы: большинство планируют 1-2 детей. Но при этом семья идет сразу за здоровьем - в приоритетах.

Что является наиболее важным? Здоровье, семья и только потом деньги

Заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова сообщила, что более 44 % опрошенных ответили, что желают иметь двух детей, а при улучшении финансовых условий троих и больше детей хотели бы 31 %. Она отметила, что страна действительно движется в тренде ожиданий общества. По ее словам, сегодня, с учетом поддержки главы государства, ведется работа над тем, чтобы увязать размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет с заработной платой родителей.

Это сделано для того, чтобы минимизировать падение доходов работающих женщин при выходе в декрет. То есть пособие вырастет пропорционально прежнему доходу. И при этом будет гарантированный минимум.

Родителями белорусы становятся все чаще в осознанном возрасте и к будущему своих чад относятся также. Не давят. Их жизнь - их выбор. Но при всем нашем материальном, даже при высоких зарплатах в IT многие хотят, чтобы дети пошли в медицину. Это второй ответ по популярности.

Трудовая миграция

20 % опрошенных скептически относятся к трудовой миграции.

Руководитель аналитического центра ECOOM Сергей Мусиенко обратил внимание на то, как остро общество реагировало на слухи о возможном небольшом потоке мигрантов. По его словам, сегодня мы видим, как это происходит в Испании. Он не исключил, что неконтролируемый (или контролируемый из соседних стран) поток мигрантов может стать серьезным дестабилизирующим фактором в обществе. Как отметил эксперт, люди приезжают без знания языка и обычаев, создают национальные анклавы, где ведут свой образ жизни и, например, проводят шариатские суды. Мусиенко подчеркнул, что это проблема, которая волнует людей во всем мире.

Возвращаясь к нашим реалиям, Беларуси без трудовых мигрантов не обойтись. Опять же, мало рожаем и не везде и не на всех позициях хотим работать. Есть учет трудящихся мигрантов, ответственность нанимателей за иностранных работников.

В 2026 году белорусы могут себе больше позволить. При этом отлично разбираются в ценах, знают, что и сколько стоит в магазинах. Умеют считать деньги и планировать свой бюджет.

Треть респондентов используют возможности рассрочки или кредита. Примерно столько же делают наличные накопления в белорусских рублях. Исследование зафиксировало существенную разницу в предпочтениях валюты для накопления в пользу белорусского рубля.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Население своими ответами говорит о чем? В первую очередь, что политика государства в экономической и финансовой сферах на протяжении пяти лет была правильно выстроена. Несмотря на все давление, мы обеспечили рост заработной платы, доходов, рост новых рабочих мест. Население такими ответами полностью поддерживает курс нашего развития".

Белорусы в целом не хотят уезжать из страны, разве что с целью туризма. И жизнь детей видят здесь же, и даже чаще так: в родном городе, деревне. По количеству допускающих переезд в другой населенный пункт больше в Гомельской области (опять же, возможно, сказывается расположение).

Работой торговли белорусы удовлетворены, как и качеством дорог, а вот службам ЖКХ и здравоохранения есть к чему стремиться.

Все эти данные - не просто срез настроений, а ориентир для руководителей регионов. Анализ данных станет основой для многих решений.