Мир на грани супердепрессии - как коллективный Запад замышляет вновь обогатиться?

Миру грозит голод и серьезный финансовый кризис - такие прогнозы звучат ежедневно. Но кто виноват? Пока президент США Джо Байден винит во всем Владимира Путина, экономисты видят очевидную выгоду США. Как благодаря мировому кризису страны коллективного Запада решили заработать и избавиться от огромного объема государственного долга?

Мировой заговор или совпадение факторов? Ответы искала Мария Петрашко в лучшем авторском блоге на телевидении по версии премии "Телевершина-2022".

Всем привет! Я Мария Петрашко, Агентство теленовостей. “Миру грозит голод!" "Миру грозят продовольственные войны!" - такие заголовки преследуют нас в последнее время, но если голод появляется, значит, это кому-то выгодно. Безостановочно и безнаказанно печатать деньги и тем самым решать проблемы внешнего долга в нынешних условиях перехода на расчет в национальных валютах уже как-то не поможет. Уровень глобальной инфляции зашкаливает и требует проведения жестких монетарных реформ, которые вряд ли поддержит население развитых стран. Это как минимум грозит локальными протестами. Сокращение бюджетного дефицита развитых экономик уже тоже не эффективная мера. Ну и как быть с огромным объемом государственного долга и бюджетного дефицита развитых стран? Хочется, конечно, обнулить. Но как? Нужен, наверное, веский повод. Событие, перед которым правительствам простят и жесткие реформы, и внешний долг - например, война. Или специальная военная операция, на которую можно все свалить. И вот миру предрекают не просто голод, но и продовольственные войны.

Все проведенные исследования показывают, что есть только один способ преодолеть нехватку пшеницы и зерновых - создать защищенный коридор, позволяющий транспортировать пшеницу морем из Украины. Наземными маршрутами это слишком сложно. В противном случае мы столкнемся не с простым продовольственным кризисом, а с продовольственной войной с неисчислимыми последствиями. Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии

Но все эти европейские слезы: подайте, кто сколько может украинской пшеницы - обыкновенная спекуляция. Если посмотреть, на список основных импортеров украинской пшеницы.

Топ-3: Китай, Египет и Индонезия. С чего вдруг Европа взвыла? Логика понятна, санкционная война против России, экспортная и валютная блокада, естественно, нарушили привычные логистические цепочки. Это логически привело к удорожанию мировых цен на продукты питания. И даже в случае полного прекращения украинского конфликта в ближайшие дни, и даже годы вернуть назад эти транспортные цепочки и обеспечить снижение цен невозможно. Неужели коллективный Запад так просчитался? Не совсем. Здесь очевидны как минимум 2 мотива. Первый мотив - ослабить Россию как угрозу американской гегемонии в однополярном старом миропорядке. И сдержать развитие быстрорастущих экономик, например, Китая, Индии и других. А уж для стран с низким доходом в Африке, Латинской Америке и Азии последствия грядущего кризиса будут крайне тяжелыми. Но в этой стратегии не все так гладко.







Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени. Джош Оуэнс, аналитик (США)

В США, кажется, начали догадываться, что грамотный маркетинг - это, конечно, мощь, но энергоресурсы и продовольствие куда важнее для глобальной стабильности. Именно экспорт нефти и газа по возросшим благодаря некоторым ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса. А прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию притоком иностранной валюты и оставляют стабильную платежеспособность.

Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов, и важнейшего продовольствия. Это позволяет ей оставаться на плаву. Джош Оуэнс, аналитик (США)

И если с первой целью заминочка. Второй мотив коллективного Запада - спасти себя и свою экономику. Весь это хаос вызван, понятное дело, не Путиным. Экономисты все чаще приходят к мнению, что все это план по созданию в мире супердепрессии. Зачем? В итоге супердепрессии США и развитые экономики коллективного Запада оздоровятся и получат дальнейшее экономическое развитие, обнулят свой внешний госдолг, а развивающиеся экономики ослабнут.







Экономические потери США в этом мировом финансовом кризисе будут значительно меньше по сравнению с другими странами, поскольку они запланированы заранее, обеспечены оттоком капитала из других стран и будут подкреплены большими доходами военно-промышленного комплекса от поставок вооружения на Украину, ЕС и Тайвань, а также с рынков других стран, с которых предполагается полное вытеснение России. В результате этого кризиса США по-прежнему останутся мировым финансовым центром, тогда как другие страны при этом утратят эту роль или значительно ослабят свои позиции. Александр Орлов, управляющий директор Arbat Capital