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Мир начал заходить на траекторию великой депрессии и рассыпаться, заявил геостратег
Мир начал заходить на траекторию великой депрессии. Об этомзаявил геостратег Андрей Школьников, сообщает БЕЛТА. "В начале 2020 года мир начал заходить на траекторию великой депрессии. Один в один шло. Чуть ли не каждый день останавливали торги. То есть был обвал фондовых рынков. Появилась пандемия и под это дело все забыли и тему убрали. Но проблемы не решены, только хуже стало", - сказал Андрей Школьников.
Глобальный мир рассыпается. "Собственно говоря, политически мы это видим, - уточнил геостратег. - Кто бы еще лет 10-15 назад сказал, что какая-либо страна посмеет открыто противостоять Соединенным Штатам, вести военные действия против поддерживаемой силы. Что весь комплекс экономических ударов ни к чему не приведет. Поскольку экономика России выдержала первый блицкриг. Если в обычной вооруженной войне блицкриг мы знаем 42 дня, 100 дней - это план Шлиффена, план Барбаросса. В торгово-экономических войнах блицкриг - это или 9 месяцев, или 2-2,5 года. Блицкриг в 9 месяцев было понятно, что мы проскакиваем, 2-2,5 года - в начале 2024 года - посмотрим. Но, скорее всего, тоже пройдем. Там будет просто вопрос: сможем ли мы удержать производственный комплекс с точки зрения запчастей, комплектующих. Это решаемые задачи".
Фото: © Fotolia / Sergey Nivens
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