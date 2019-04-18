3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мир отмечает тридцать пятый Международный день памятников и исторических мест
Не допустить разрушения важнейших исторических зданий и сохранить культурное наследие. Сегодня к этим вопросам пристальное внимание. В мире отмечается тридцать пятый Международный день памятников и исторических мест. Статус историко-культурной ценности имеют более пяти с половиной тысяч белорусских объектов. Во Всемирном списке наследия ЮНЕСКО Мирский замок, комплекс в Несвиже, Беловежская пуща и дуга Струве. До 2020 года специалисты разработают не менее пяти досье для расширения этого списка. На звание всемирного достояния претендуют наследие Евфросинии Полоцкой, Коложская церковь в Гродно, постройки в Сынковичах и Мурованке, а также Августовский канал.
Сохранение исторических объектов реализуется через программы "Культура Беларуси" и "Замки Беларуси". Работы по реставрации и благоустройству территорий проходят на сорока объектах. Сегодня консервируют Кревский, Гольшанский и Новогрудский замки. Также Минкульт совместно с Советом Европы возрождает историко-культурное наследие Мстиславля.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
В мире
Все
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Нет людей - нет проблем: катастрофическое падение демографии в Латвии сэкономит стране деньги
Figaro удалила информацию о разрешении Лондона и Парижа Украине бить по России ракетами
Регионы
Все
Происшествия
Все