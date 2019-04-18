Мир отмечает тридцать пятый Международный день памятников и исторических мест

Не допустить разрушения важнейших исторических зданий и сохранить культурное наследие. Сегодня к этим вопросам пристальное внимание. В мире отмечается тридцать пятый Международный день памятников и исторических мест. Статус историко-культурной ценности имеют более пяти с половиной тысяч белорусских объектов. Во Всемирном списке наследия ЮНЕСКО Мирский замок, комплекс в Несвиже, Беловежская пуща и дуга Струве. До 2020 года специалисты разработают не менее пяти досье для расширения этого списка. На звание всемирного достояния претендуют наследие Евфросинии Полоцкой, Коложская церковь в Гродно, постройки в Сынковичах и Мурованке, а также Августовский канал.



Сохранение исторических объектов реализуется через программы "Культура Беларуси" и "Замки Беларуси". Работы по реставрации и благоустройству территорий проходят на сорока объектах. Сегодня консервируют Кревский, Гольшанский и Новогрудский замки. Также Минкульт совместно с Советом Европы возрождает историко-культурное наследие Мстиславля.