На этой неделе мир отметил Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Только в Витебской области проживает более трех с половиной тысяч людей, которые прошли через лагеря смерти. В концлагере Пятый полк погибли десятки тысяч человек - советские воины и мирные жители. Ежегодно 11 апреля здесь собираются бывшие узники, чтобы во время митинга-реквиема почтить память погибших. В скором времени на территории бывшего концлагеря появится новый мемориальный знак.



Марина Романовская расскажет подробнее. Место массового уничтожения советских солдат и мирного населения. Пятый полк. Надежда Гракова и через семь десятилетий помнит ужасы концлагеря. Ежедневно от голода и пыток здесь гибли сотни человек.



Людей в Пятый полк свозили из Витебска и окрестностей. В концлагере было много воспитанников детских домов. Летом 1944 года узники попытались убежать. Территорию лагеря обстреляли. В тот день погибли около двух тысяч человек.



Концлагерь на западной окраине Витебска действовал с сентября 1941 года. До войны на этой территории размещался Пятый железнодорожный полк. По разным данным, в лагере погибли от 80 до 150 тысяч человек. Это советские военнопленные и мирные жители.



Ежегодно 11 апреля на территории бывшего концлагеря проходит митинг-реквием. В скором времени рядом со стелой и часовней появится новый мемориальный знак. В память о жертвах, замученных и расстрелянных в лагерях смерти на территории всей Витебской области.



Идея установить мемориальный памятник исходит от областного объединения бывших несовершеннолетних узников фашизма. Сейчас разрабатывается его концепция. Каким будет новый памятник, подскажут те, кто смог обмануть судьбу и выжил в Пятом полку.



После зимы территорию бывшего концлагеря привели в порядок. Восстановили обелиск, покрасили памятники на местах захоронения и заложили аллею. Как символ памяти.