Мир продолжает бороться с COVID-19

Число тех, кто переболел коронавирусом и выздоровел, уже достигло миллиона. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, подчеркивая, что в эти данные не включены пациенты, которые не проходили тестирования, поскольку перенесли COVID-19 в легкой форме или без симптомов. Становится, к сожалению, все больше и зараженных. ВОЗ оставил в силе глобальный режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, темпы распространения инфекции в большинстве стран мира замедляются. Многие государства уже начали поэтапное снятие режима карантина - открываются небольшие магазины, гражданам разрешают собираться небольшими группами, навещать родственников и выходить на прогулки. Людям, однако, этого мало - они выходят на улицы с протестами из-за потери свобод. А главным образом среди демонстрантов те, кто требует разрешить, наконец, работать, и те, кто элементарно хочет подстричься или понежиться на пляже.



Тему продолжит Ксения Пекарская. Число заболевших коронавирусом во всем мире стремительно приближается к отметке в три с половиной миллиона. По статистике ежедневное количество зараженных продолжает расти, несмотря на предпринятые во всех странах ограничительные меры, порой даже максимально суровые. Впрочем, некоторые государства уже объявили, что худшее для них позади. Например, о пройденном пике заболевания заявили в Финляндии, Турции и Великобритании.







Над поиском вакцины сейчас ломают голову ученые всего мира

Целых 6 препаратов уже находятся в стадии клинических испытаний. Такая скорость поразительна и дает надежду на то, что та самая вакцина может быть разработана раньше предполагаемых сроков. Первые хорошие новости приходят из США. Местные вирусологи разработали препарат, который действительно эффективен при лечении новой пневмонии. Ремдесивир стал первым лекарством, показывающим неплохой результат. На фармацевтическом рынке он довольно-таки известен - его применяют для борьбы с лихорадкой Эбола.





Испытания лекарства продолжаются

Говорить о его массовом внедрении в лечение пока рано. И какими бы позитивными ни были заявления эпидемиологов о быстрой работе над вакциной, раньше осени она вряд ли встанет на производство. Так долго соблюдать карантин не выход. В этом мнения сходятся. Именно поэтому Европа вторую неделю продолжает вводить аккуратные поэтапные ослабления карантинных мер.Решительнее всех действует Чехия. Гражданам страны с понедельника разрешили выезжать за границу. Осторожный оптимизм наблюдается даже в аэропорту Праги. Там приступили к дезинфекции самолетов местной авиакомпании Смарт Уингс, а жители замерли в ожидании -неужели скоро и летать разрешат?

Впрочем, не все так позитивны, как Чехия. Италия и Испания - наиболее пострадавшие от COVID в Европе - тоже постепенно начнут выходить из карантина. Правда, насчет открытия границ прогнозы не многообещающие. Во всяком случае туристы на любимые испанские и итальянские курорты до конца года вряд ли попадут. Ну а пока жители Испании и Италии и сами сидят по домам. Несмотря на то, что в странах установилась жаркая летняя погода, пляжи там пустуют.

Чего не скажешь об американских гражданах. Как только вода в солнечной Калифорнии достаточно нагрелась, на пляжи повалили толпы отдыхающих. Дистанцию не соблюдают, да и про маски позабыли. Власти Калифорнии пообещали принять жесткие меры.





Америка в целом к карантину относится негативно

В Штатах всю неделю не утихают протесты против ограничительных мер. Подливает масла в огонь статистика от Министерства труда. 30 миллионов американцев подали на пособие по безработице за последние полтора месяца! В современной американской истории прецедент исключительный. Для сравнения - до принятия карантинных мер еженедельно заявки на пособия подавали всего несколько сотен тысяч американцев.





Американская экономика - ведущая в мире - пока справляется

Американский ВВП сократился на 1,2% в квартальном исчислении. В условиях эпидемии это не так много. К тому же Дональд Трамп обеими руками за полное восстановление экономики, и как можно скорее. Ослаблять меры глава Белого дома планирует решительно.





С Европейской экономикой ситуация значительно хуже