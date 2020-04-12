Мир сегодня отмечает День космонавтики

Наша страна в список космических держав вошла 8 лет назад, когда запустила спутник дистанционного зондирования Земли. А в 2016, после того как вывела на геостационарную околоземную орбиту с китайского космодрома Сичан аппарат "Белинтерсат-1”, стала одним из государств, эксплуатирующих национальные системы спутниковой связи.







Беларусь и Россия создают новый спутник зондирования Земли

Он будет иметь более четкое разрешение съемки из космоса в сравнении с предшественниками - 35 см вместо двух метров. При этом оптика - белорусского предприятия "Пеленг", а микросхемы - завода "Интеграл".