Мир сегодня отмечает День таможенника

С профессиональным праздником поздравляют тех, кто ежедневно борется с нелегальной миграцией, контрабандой и нарушением административного законодательства. Всемирная таможенная организация объединяет 182 государства, среди которых и Беларусь.

Политическая комиссия - одна из ключевых структур Всемирной таможенной организации, среди приоритетных направлений которой - применение новых технологий в сфере таможенного дела, а также обсуждение вопросов таможенного сотрудничества на международном уровне.



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Впервые его отпраздновали в 1983 году. Именно 26 января в Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. Поэтому этот день можно считать днем рождения Всемирной таможенной организации. В то время она включала 17 стран, сейчас количество ее членов составляет 182 государства. Республика Беларусь стала членом ВТО в 1993 году.

Организация создана с целью совершенствования таможенного законодательства и технологий.



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