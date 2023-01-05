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"Мир, в котором я живу..." - конкурс-выставка детского рисунка проходит в Логойске

В Логойске в Художественной галерее Сергея Давидовича проходит конкурс-выставка детского рисунка "Мир, в котором я живу..."

Конкурс проводится в третий раз, однако в этом году география вышла за пределы Логойского района и охватила всю Минскую область. К идее присоединились школы искусств из Червеня, Смолевич, Жодино, Борисова и даже Лиды.

Почти 70 детей в возрасте от 6 до 15 лет демонстрируют свои работы. Особенность конкурса в том, что юные художники не ограничены общей тематикой или стилем - есть возможность реализовать фантазию, а также выставить лучшую работу из уже существующих. 14 января будут подведены итоги и объявлены победители в трех возрастных категориях. Кроме того, участники получат специальные призы от приглашенных организаций.

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