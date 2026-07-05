Мирная, цветущая, созидающая - Беларусь отметила День Независимости

На неделе мы всей страной вспоминали наше героическое прошлое, преклонялись перед подвигами советских солдат, испытывали гордость за современную Беларусь - цветущую, созидающую, мирную.

Главный государственный праздник - День Независимости - объединил белорусов. Торжества прошли по всей стране. Цветы легли к мемориалам и памятникам. А вечером миллионами голосов прозвучал наш гимн - белорусы поддержали еще одну красивую традицию суверенной страны.

В День Независимости не найдется никого, кто бы поспорил, что для белорусов есть что-то важнее. Мы предлагаем еще раз окунуться в незабываемую атмосферу торжеств.

Тысячи километров пути, 12 городов Беларуси и России. Долгая дорога памяти! От легендарной Брестской цитадели, где все начиналось в горячие 40-е годы, через Россию до нашей столицы. "Поезд Памяти" и его пассажиры будто снова прошли дорогами войны.

"Историческую память очень важно беречь, и я благодарна "Поезду Памяти", что у нас есть эта возможность", - сказала девушка.

"Столько мемориалов посетили, столько музеев. Это все откладывается в сердце, это все очень сильно влияет на разум, - считает участница проекта. - Если бы у меня была возможность прожить один день из прошлого, то я бы прожила 9 Мая 1945 года".

"Самое главное, чтобы историческая память сохранялась и была, потому что без нее у любого народа не будет будущего. И очень правильно, что Беларусь одна из единственных отмечает свой День Независимости именно в день, когда советский народ освободил современную столицу, Минск", - отметил молодой человек.

Уникальный проект о героизме советских солдат объединяет страны. В этом году в путь отправились уже 18 таких поездов! В вагонах - потомки победителей из всех постсоветских государств, а также подростки из стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции. От города к городу ребята заслушиваются историями военного времени, посещают памятные места и несут цветы к мемориалам.

Курган Славы вырос на месте знаковых сражений, в которых решалась судьба Беларуси. Тогда плечом к плечу здесь стояли все народы одной большой страны, не деля ни землю, ни Победу. Ожесточенные бои, тысячи павших - их подвиг не стереть и не предать забвению!

Наталья Медведева, жительница блокадного Ленинграда:

"1945 год. Минск. Это называлось только Минск. Это были сплошные руины, которые надо было раскопать, которые надо было отстроить, надо было трудиться, трудиться, трудиться. И вот это все до неузнаваемости теперь. Такая красота!"

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Для каждого белоруса это очень сакральный праздник в плане каких-то внутренних даже переживаний, внутренней оценки того, что ты имеешь. И, наверное, когда ты точно понимаешь, что дороже вот этого солнечного света, чистого неба и хорошего улыбающегося настроения у людей, быть ничего не может".

Рукотворный памятник создавали вместе - больше года пригоршни земли везли со всех концов большой страны - земли, которая впитала боль потерь миллионов человек.

К основанию кургана горсть за горстью тысячи ладоней бережно несли землю из городов-героев и мест сражений. Старожилы вспоминали: поток желающих напоминал великое паломничество. Народная тропа сюда не зарастает и сегодня.

Курган Славы стал тем легендарным рубежом, откуда началось освобождение. "Спасение" столицы стало предвестником Победы 45-го. День Независимости отсылает нас к этому моменту величайшего триумфа. Здесь каждый год - тысячи людей, которые по зову приезжают поклониться великому подвигу. По традиции первый венок к подножию монумента - от Президента.

Наша независимость - это наше достояние, и сохранить ее - наш святой долг. Каждый год у Кургана Славы звучит призыв к наследникам героев-победителей. Благо, эстафета памяти находится в надежных руках. Более 100 тыс. молодых людей сегодня - участники патриотических, волонтерских и гражданских проектов. Те, кому не все равно, кто чтит наше прошлое и готов бороться за будущее. Беларусь все так же открыта миру, сотрудничает на равных, не дружит против кого-то, уважает интересы других. Так было, есть и будет, несмотря ни на какие геополитические ветра.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Мир будущего - это мир, в котором каждый народ имеет право на собственный путь. Беларусь последовательно отстаивает именно такую архитектуру. Без диктата, без двойных стандартов, на основе уважения и взаимной выгоды. Настоящая сила XXI века - это не способность навредить, а способность договариваться, предотвращать конфликты и строить доверие там, где его уже почти не осталось. Именно такой мы хотим видеть международную систему. Именно такой образ Беларуси мы отстаиваем перед лицом всего мирового сообщества".

Беречь мир! Он слишком хрупок. Нам ли об этом не знать? Звучит рефреном по всей стране. И вряд ли это возможно без сплочения и единства нации. Белорусы ведь знают: если мы вместе - нас не сломить.

"В такие дни белорусы должны собираться вместе. Показывает то, что мы едины, то, что наша страна действительно сильна, то, что мы можем создавать новое светлое будущее в нашей замечательной стране, но, несмотря на это, помнить прошлое", - сказала девушка.

Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня очень важно белорусскому народу сохранять единство, потому что только благодаря единству можем достигать любых высот, вершин, достижений, тем самым усиливая свою экономику, национальное достояние, дружбу и сплоченность между собой".

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

"Мы знаем и понимаем, что такое быть независимыми, и другого для себя не хотим. Мы сделаем все, что понадобится: нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы трепетно бережем нашу страну, трепетно бережем ее и людей, и делаем все для того, чтобы люди здесь жили благополучно и комфортно. Это самый главный принцип. По-моему, нет ничего более важного в жизни каждого человека, чтобы был мир и спокойствие, чтобы ты мог спокойно думать о будущем своих детей и своих внуков".

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"82 года мы живем в мире, и сохранить это очень сложно и очень важно. Сегодня Президент нашей страны свою работу начинает с тех мыслей, что нужно сделать для того, чтобы наша страна была безопасной и независимой, а жизнь наших граждан - мирной. Поэтому и во главе угла стоит диалог, обсуждение всех вопросов, а не угроза оружием кому-то. Только за столом переговоров можно найти конструктивное решение той или иной проблемы".

Об ушедших героях вспоминают по всей стране. Река людской памяти - в самом сердце столицы у монумента Победы.

Вереница людей у стен Брестской цитадели. Здесь начиналась кровавая история Второй мировой на нашей земле. Эта пядь белорусской земли стала символом мужества, не знавшего национальных границ.

В Могилеве героев вспоминают на Буйничском поле. В 41-м здесь проходила линия советской обороны. А сегодня - это сердце памятных торжеств.

А еще - концерты, выставки, флешмобы. Сотни праздничных площадок по всей стране.

Вечером у стелы в Минске белорусов объединил большой гала-концерт. Тот случай, когда невозможно молчать.

Музыка знакома каждому - особый ритуал этого дня - исполнение белорусского гимна! В День Независимости он даже звучит по-особому.

Надежда Сподабаева, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Исполнять гимн со всей страной - это очень ответственно. И когда я пою эту главную песню страны, у меня такая гордость за Беларусь".

Влада Табола, победительница талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Наверное, сразу появляется такая ассоциация: наши люди - самые добрые, самые светлые и самые мирные".

И такой Беларусь сегодня знают во всем мире. Дружелюбной, миролюбивой и созидающей, приверженной диалогу и равноправному сотрудничеству, готовой делиться с партнерами компетенциями в разных сферах, высокоинтеллектуальной нацией, всего добившейся своим трудом, нацией, знающей цену миру и свободе, готовой за них постоять. Так, может, это и есть наша Независимость - быть хозяевами своей земли?