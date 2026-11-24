Краткий пересказ от ИИ

Изучить опыт Беларуси в сфере атомной энергетики. В эти дни деловые круги Вьетнама работают в нашей стране. К нам приехали представители ведущей энергетической компании. Важной точкой маршрута стала АЭС в Островце.

Делегация Вьетнама посетила Белорусскую АЭС

В марте этого года Вьетнам подписал межправительственное соглашение с Россией о возведении первой в стране АЭС. Проект предусматривает строительство двух энергоблоков с реакторами общей мощностью 2400 МВт. С реакторами такого же типа АЭС построена в Беларуси. Потому нашим гостям интересны все подробности ввода АЭС в действие.

С момента запуска Белорусская АЭС стала точкой притяжения для многих иностранных партнеров. Им ценно услышать нюансы нашего пути развития мирного атома. Ведь и мы когда-то, не имея опыта, заложили фундамент важнейшего для страны объекта. Один из итогов - сегодня мы полностью отказались от импорта электроэнергии. Многие государства об этом только мечтают: планируют, сравнивают, взвешивают все за и против, а для этого нужно изучать разные мировые практики.

Что касается квалифицированных кадров, Беларусь и здесь готова подставлять плечо вьетнамской стороне. Для этого компетенций хватает, несмотря на то что мы относительно недавно вступили на дорогу укрепления энергонезависимости, но уже заработали международное уважение.

Александр Ерин, заместитель гендиректора ГП "Белорусская АЭС":

"У нас заключены договора с МАГАТЭ и Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные станции (это ВАО АЭС), проведено за это время, с момента сооружения атомной станции и до настоящего момента, более 100 различных мероприятий. Это миссии технической поддержки, обучения и другие мероприятия как на площадке Белорусской АЭС, так и за пределами Республики Беларусь. Сегодня мы можем уже гордиться своими белорусскими специалистами, которые имеют экспертный опыт. Они уже помогают сооружать атомные станции, участвуют в различных проектах".

Беларусь-Россия: реализация совместных проектов

Беларусь вышла на такой уровень, конечно, благодаря и помощи нашего давнего друга, партнера и помощника. Напомню, что и БелАЭС строили по проекту госкорпорации "Росатом".

Сегодня мы не ограничиваемся сферами сотрудничества: открыли центр аддитивных технологий, развиваем электродвижение, прорабатываем и создание центра ядерной медицины.

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси:

"Все в целом эти направления создают в Республике Беларусь новые рабочие места, развивают компетенции. И учитывая, что сегодня мы вместе с нашими вьетнамскими друзьями и братьями находимся на белорусской станции, я хочу просто показать, что это один из многих примеров того, как атомная энергетика создает абсолютно новый жизненный уклад, позволяя не только насытить местную экономику дешевой, стабильной, зеленой энергией, но и создавая целые плеяды новых направлений для сотрудничества".

Положительный эффект: развитие атомной энергетики Беларуси

Самый показательный пример того, во что выливается наше тесное и не имеющее границ партнерство - город атомщиков Островец. Именно атомная энергетика дала такой мощный толчок развитию и процветанию всего города. Для вьетнамской делегации это, пожалуй, лучший ответ на вопрос, что атом приносит людям. И то, что им самим предстоит увидеть у себя дома.