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"Мирные" акции студентов начинают приобретать формы агрессии и хамства

"Учебный процесс во всех учреждениях образования страны идет в штатном режиме", - рассказал БелТА министр образования Игорь Карпенко. Хамское поведение по отношению к преподавателям и другим сотрудникам в учебных заведениях недопустимо.

Глава ведомства отметил, что так называемые "мирные" акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. "Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер", - заявил Игорь Карпенко.

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