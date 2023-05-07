3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Мирные люди": как не сжигать мосты, а строить их, укрепляя при этом мир во всех смыслах этого слова
Созидать - это в крови, пожалуй, абсолютного большинства белорусов. Это же касается и нашей политики, будь то внешний вектор или инвестиции, без которых невозможно развитие.
Одним из приоритетов остается улучшение дорожной инфраструктуры. Ведь все, что возводится и укрепляется (мосты, дороги, города, независимость нашего суверенного государства), становится крепким фундаментом для будущих достижений наших детей.
О том, как не сжигать мосты, а строить их, укрепляя при этом мир во всех смыслах этого слова, специальный проект Агентства теленовостей "Мирные люди" (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов