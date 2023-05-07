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"Мирные люди": как не сжигать мосты, а строить их, укрепляя при этом мир во всех смыслах этого слова

Созидать - это в крови, пожалуй, абсолютного большинства белорусов. Это же касается и нашей политики, будь то внешний вектор или инвестиции, без которых невозможно развитие.

Одним из приоритетов остается улучшение дорожной инфраструктуры. Ведь все, что возводится и укрепляется (мосты, дороги, города, независимость нашего суверенного государства), становится крепким фундаментом для будущих достижений наших детей.

О том, как не сжигать мосты, а строить их, укрепляя при этом мир во всех смыслах этого слова, специальный проект Агентства теленовостей "Мирные люди" (видео).

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