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"Мирные люди": о тех, кто готовит истинных патриотов

О тех, кто стоит на страже законности в нашей стране. 18 марта в Беларуси отпраздновали День внутренних войск, профессиональный праздник охранников общественного порядка.

Сегодня внутренние войска занимают достойное место в системе национальной безопасности республики. Где бы ни нес службу военнослужащий внутренних войск - в спецвагоне, в карауле, у пульта управления - профессиональной подготовке уделяется первостепенное внимание.

Как готовят истинных патриотов, верных долгу и присяге, готовых сделать все, чтобы защитить свою страну - специальный проект Агентства теленовостей "Мирные люди".

"Моя задача - подготовить военнослужащих, готовых в любое время обеспечить мир в Республике Беларусь, только в мирное время мы можем работать на созидание", - говорит командир батальной войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси Сергей Веревка.


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Он родился в Минской области в Люблинском районе. Когда-то крестный отец посоветовал ему поступать в Военную академию, поскольку сам был военным. После окончания школы он так и сделала - поступил в Военную академию на факультет внутренних войск. В 2002 году окончил и прибыл на службу в гарнизон в войсковую часть 3310. "Это единственное подразделение внутренних войск, где обучаются младшие командиры, - сказал Сергей Веревка. - Мы обучаем личный состав по программам подготовки командиров патрульных подразделений, по программам подготовки командиров специального назначения, стрелковых подразделений, которые охраняют наши исправительные колонии и по подготовке специалистов, которые охраняются важные государственные объекты: нашу атомную станцию".

Чтобы стать авторитетом для личного состава, надо показывать самому положительный пример для них, уверен военный, чтобы они смотрели на тебя и могли брать лучшее от офицера или прапорщика, контрактника. И дальше в своей жизнедеятельности использовалась данные навыки, данные умения.

Очень много ребят, которые хотят потом на контракт остаться, с ними можно пойти в бой и не будешь бояться. Тренировки бывают по строевой подготовке, по огневой подготовке, отрабатываются различные нормативы.
Сергей Веревка, командир батальной войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси

Если нужно для мирного будущего, для мирного неба над головой, то военнослужащие готовы пожертвовать своей жизнью и здоровьем, говорит командир. "Для меня это призвание. Уже 25 лет почти, как попал сюда. Поэтому, у кого есть мысли поступать на факультет внутренних войск или стать офицером, не надо задумываться, надо идти и учиться!" - призвал Сергей Веревка.

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