3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Мирные люди": о тех, кто готовит истинных патриотов
О тех, кто стоит на страже законности в нашей стране. 18 марта в Беларуси отпраздновали День внутренних войск, профессиональный праздник охранников общественного порядка.
Сегодня внутренние войска занимают достойное место в системе национальной безопасности республики. Где бы ни нес службу военнослужащий внутренних войск - в спецвагоне, в карауле, у пульта управления - профессиональной подготовке уделяется первостепенное внимание.
Как готовят истинных патриотов, верных долгу и присяге, готовых сделать все, чтобы защитить свою страну - специальный проект Агентства теленовостей "Мирные люди".
"Моя задача - подготовить военнослужащих, готовых в любое время обеспечить мир в Республике Беларусь, только в мирное время мы можем работать на созидание", - говорит командир батальной войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси Сергей Веревка.
Он родился в Минской области в Люблинском районе. Когда-то крестный отец посоветовал ему поступать в Военную академию, поскольку сам был военным. После окончания школы он так и сделала - поступил в Военную академию на факультет внутренних войск. В 2002 году окончил и прибыл на службу в гарнизон в войсковую часть 3310. "Это единственное подразделение внутренних войск, где обучаются младшие командиры, - сказал Сергей Веревка. - Мы обучаем личный состав по программам подготовки командиров патрульных подразделений, по программам подготовки командиров специального назначения, стрелковых подразделений, которые охраняют наши исправительные колонии и по подготовке специалистов, которые охраняются важные государственные объекты: нашу атомную станцию".
Чтобы стать авторитетом для личного состава, надо показывать самому положительный пример для них, уверен военный, чтобы они смотрели на тебя и могли брать лучшее от офицера или прапорщика, контрактника. И дальше в своей жизнедеятельности использовалась данные навыки, данные умения.
Очень много ребят, которые хотят потом на контракт остаться, с ними можно пойти в бой и не будешь бояться. Тренировки бывают по строевой подготовке, по огневой подготовке, отрабатываются различные нормативы.
Если нужно для мирного будущего, для мирного неба над головой, то военнослужащие готовы пожертвовать своей жизнью и здоровьем, говорит командир. "Для меня это призвание. Уже 25 лет почти, как попал сюда. Поэтому, у кого есть мысли поступать на факультет внутренних войск или стать офицером, не надо задумываться, надо идти и учиться!" - призвал Сергей Веревка.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все