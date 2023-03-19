"Мирные люди": о тех, кто готовит истинных патриотов

О тех, кто стоит на страже законности в нашей стране. 18 марта в Беларуси отпраздновали День внутренних войск, профессиональный праздник охранников общественного порядка.

Сегодня внутренние войска занимают достойное место в системе национальной безопасности республики. Где бы ни нес службу военнослужащий внутренних войск - в спецвагоне, в карауле, у пульта управления - профессиональной подготовке уделяется первостепенное внимание.

Как готовят истинных патриотов, верных долгу и присяге, готовых сделать все, чтобы защитить свою страну - специальный проект Агентства теленовостей "Мирные люди".

"Моя задача - подготовить военнослужащих, готовых в любое время обеспечить мир в Республике Беларусь, только в мирное время мы можем работать на созидание", - говорит командир батальной войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси Сергей Веревка.





Он родился в Минской области в Люблинском районе. Когда-то крестный отец посоветовал ему поступать в Военную академию, поскольку сам был военным. После окончания школы он так и сделала - поступил в Военную академию на факультет внутренних войск. В 2002 году окончил и прибыл на службу в гарнизон в войсковую часть 3310. "Это единственное подразделение внутренних войск, где обучаются младшие командиры, - сказал Сергей Веревка. - Мы обучаем личный состав по программам подготовки командиров патрульных подразделений, по программам подготовки командиров специального назначения, стрелковых подразделений, которые охраняют наши исправительные колонии и по подготовке специалистов, которые охраняются важные государственные объекты: нашу атомную станцию".

Чтобы стать авторитетом для личного состава, надо показывать самому положительный пример для них, уверен военный, чтобы они смотрели на тебя и могли брать лучшее от офицера или прапорщика, контрактника. И дальше в своей жизнедеятельности использовалась данные навыки, данные умения.

Очень много ребят, которые хотят потом на контракт остаться, с ними можно пойти в бой и не будешь бояться. Тренировки бывают по строевой подготовке, по огневой подготовке, отрабатываются различные нормативы. Сергей Веревка, командир батальной войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси