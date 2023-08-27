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"Мирные люди" - Василий Купченя рассказал, как влюбился в свою профессию еще будучи студентом
С недавних пор в Беларуси День шахтера ассоциируется не только с Солигорском, но и Петриковом. Два года назад здесь открыли новый горнообогатительный комбинат, что, без преувеличения, стало историческим днем для Беларуси. Строили рудник почти 10 лет, а все работы выполнялись исключительно белорусскими проектными, строительными и монтажными организациями.
За несколько лет работы результат предприятия превзошел все ожидания, а Беларуськалий проявил себя как самый надежный партнер, даже в условиях санкций. О профессионалах, которые создают бренд нашей страны, в специальном проекте Агентства теленовостей "Мирные люди".
Каждый день, приходя на работу, мы добываем руду, которая впоследствии становится удобрением. Оно востребована не только в Беларуси, но и во всем мире. Впервые я спустился в шахту, когда учился в техникуме. Это был шок, никто не знал, как себя вести. Тогда я понял, что это будем моя работа. Моя профессия заключается в управлении гидромеханизированным комплексом.
"Для меня мир и созидание - это работа в большом и дружном коллективе. Если в коллективе не будет мира, мы не сможем добиться хороших результатов", - добавил Василий Купченя.
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