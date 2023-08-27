"Мирные люди" - Василий Купченя рассказал, как влюбился в свою профессию еще будучи студентом

Каждый день, приходя на работу, мы добываем руду, которая впоследствии становится удобрением. Оно востребована не только в Беларуси, но и во всем мире. Впервые я спустился в шахту, когда учился в техникуме. Это был шок, никто не знал, как себя вести. Тогда я понял, что это будем моя работа. Моя профессия заключается в управлении гидромеханизированным комплексом.

Василий Купченя, машинист горных выемочных машин