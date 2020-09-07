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"Мирные" протесты "невероятных" на белорусских улицах
По улицам белорусских городов продолжают ходить и "невероятные". По указке польского телеграм-канала, их накануне вновь "направили" в сторону Дворца Независимости. Как всегда, конфликты, провокации, словесные перепалки. И, как правило, сторонники "мирных" перемен выражения не выбирают.
Многие белорусы уже откровенно устали от испорченных выходных и открыто высказывают недовольство протестующим, призывая трезво смотреть на происходящее.
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