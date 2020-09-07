ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Мирные" протесты "невероятных" на белорусских улицах

По улицам белорусских городов продолжают ходить и "невероятные". По указке польского телеграм-канала, их накануне вновь "направили" в сторону Дворца Независимости. Как всегда, конфликты, провокации, словесные перепалки. И, как правило, сторонники "мирных" перемен выражения не выбирают.

Многие белорусы уже откровенно устали от испорченных выходных и открыто высказывают недовольство протестующим, призывая трезво смотреть на происходящее.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все