"Мирные" протесты "невероятных" на белорусских улицах

По улицам белорусских городов продолжают ходить и "невероятные". По указке польского телеграм-канала, их накануне вновь "направили" в сторону Дворца Независимости. Как всегда, конфликты, провокации, словесные перепалки. И, как правило, сторонники "мирных" перемен выражения не выбирают.



Многие белорусы уже откровенно устали от испорченных выходных и открыто высказывают недовольство протестующим, призывая трезво смотреть на происходящее.



