Мирный рассвет встретили гомельчане у мемориала героям-ополченцам на берегу Сожа

Война - это самое страшное, что могло произойти. Войну прошли мой дед и прадед, и эта акция для меня много значит. Раз в жизни ты можешь на нее попасть. Я - выпускница этого года: стоять со своими одноклассниками здесь очень почетно. Я пришла не только с одноклассниками, но еще и с мамой, и с братом - они тоже поддерживают эту акцию.

Полина Кушнеренко, жительница г. Гомеля