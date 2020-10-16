3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Миротворческие силы ОДКБ завершили учения "Нерушимое братство - 2020"
Понятие "мир" в последнее время становится все более шатким. Его важно сохранять, поддерживая стабильность и надежность и в государстве, и в регионе. Именно стабильность и надежность обеспечивают мир от опрокидывания в хаос. А такие сценарии мы видим все чаще. К сожалению. На решение таких глобальных задач направлена в том числе и деятельность ОДКБ. Миротворческие силы организации сегодня завершили учения "Нерушимое братство". На полигоне Лосвидо оттачивали операцию по поддержанию мира в горячем регионе. И запрос как раз на мирное урегулирование как никогда большой. За учениями под Витебском наблюдала наша съемочная группа.
"Нерушимое братство - 2020": завершающий этап
Сегодня на полигоне Лосвидо развернулась настоящая миротворческая операция, к которой военные готовились всю неделю. При этом она включает в себя практически все элементы, присущие профессии. Также добавим, что всю неделю приходилось работать под дождем. Но это никого не смутило, ведь миротворцам приходится выполнять свои миссии в самых разных странах и в самых разных условиях.
Штурм осажденного сепаратистами города - один из ключевых этапов миссии. Основная задача здесь - не допустить жертв среди мирного населения. Белорусский миротворец Илья Бахер был одним из тех, кто блокировал район с незаконным вооруженным формированием. Говорит, тяжело в учении, легко в операции.
Сопровождение колонн и грузов, патрулирование местности в пешем порядке, оказание первой помощи в тактических условиях, работа с беженцами, ведение авиационной разведки - для миротворческих сил это рядовые задачи. Вместе с тем в контингент миротворцев также входят подразделения МВД и МЧС.
Совместная работа
Сергей Новик, начальник управления аварийно-спасательных служб МЧС Беларуси: "Ликвидировали возгорания, возникшие в ходе боевых действий, ликвидировали произошедшую химическую аварию. Также здесь были отработаны вопросы оказания физической и психологической помощи населению в районе боевых действий. Это наши не первые учения, поэтому у нас налажен контакт, взаимодействие, и можно сказать, что мы понимаем друг друга с полуслова".
Новые подразделения в рядах миротворцев
К слову, о взаимодействии. Российская сторона сегодня поднимает вопрос о введении в миротворческий контингент медицинских подразделений. О необходимости такого шага говорит мировой опыт.
Участие белорусских миротворцев под эгидой ООН
Кроме того, сегодня Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о том, что
участие белорусских миротворцев в операциях под эгидой ООН - одно из приоритетных направлений. На сегодняшний день уже ведется разработка соответствующих документов.
Оценка отлично
Возвращаясь к учениям, добавим, что руководство маневров высоко оценило действия миротворческого контингента в целом. Вместе с тем министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что наша страна реализует миролюбивую политику и не раз становилась площадкой для переговоров конфликтующих сторон.
Отмечается, что с учетом современных вызовов, опыта разных стран в миротворческих операциях подобные маневры сейчас в приоритете. Всего же в учениях приняли участие более 900 человек, свыше 120 единиц техники, в том числе беспилотники и авиация. В ближайшие дни миротворцы отправятся на места дислокации, а затем в горячие регионы, чтобы нести мир и безопасность.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов