Миротворческие силы ОДКБ завершили учения "Нерушимое братство - 2020"

Понятие "мир" в последнее время становится все более шатким. Его важно сохранять, поддерживая стабильность и надежность и в государстве, и в регионе. Именно стабильность и надежность обеспечивают мир от опрокидывания в хаос. А такие сценарии мы видим все чаще. К сожалению. На решение таких глобальных задач направлена в том числе и деятельность ОДКБ. Миротворческие силы организации сегодня завершили учения "Нерушимое братство". На полигоне Лосвидо оттачивали операцию по поддержанию мира в горячем регионе. И запрос как раз на мирное урегулирование как никогда большой. За учениями под Витебском наблюдала наша съемочная группа.

"Нерушимое братство - 2020": завершающий этап

Сегодня на полигоне Лосвидо развернулась настоящая миротворческая операция, к которой военные готовились всю неделю. При этом она включает в себя практически все элементы, присущие профессии. Также добавим, что всю неделю приходилось работать под дождем. Но это никого не смутило, ведь миротворцам приходится выполнять свои миссии в самых разных странах и в самых разных условиях.

Штурм осажденного сепаратистами города - один из ключевых этапов миссии. Основная задача здесь - не допустить жертв среди мирного населения. Белорусский миротворец Илья Бахер был одним из тех, кто блокировал район с незаконным вооруженным формированием. Говорит, тяжело в учении, легко в операции.

Сопровождение колонн и грузов, патрулирование местности в пешем порядке, оказание первой помощи в тактических условиях, работа с беженцами, ведение авиационной разведки - для миротворческих сил это рядовые задачи. Вместе с тем в контингент миротворцев также входят подразделения МВД и МЧС.

Совместная работа

Сергей Новик, начальник управления аварийно-спасательных служб МЧС Беларуси: "Ликвидировали возгорания, возникшие в ходе боевых действий, ликвидировали произошедшую химическую аварию. Также здесь были отработаны вопросы оказания физической и психологической помощи населению в районе боевых действий. Это наши не первые учения, поэтому у нас налажен контакт, взаимодействие, и можно сказать, что мы понимаем друг друга с полуслова".

Новые подразделения в рядах миротворцев

К слову, о взаимодействии. Российская сторона сегодня поднимает вопрос о введении в миротворческий контингент медицинских подразделений. О необходимости такого шага говорит мировой опыт.







Участие белорусских миротворцев под эгидой ООН

Кроме того, сегодня Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о том, что

участие белорусских миротворцев в операциях под эгидой ООН - одно из приоритетных направлений. На сегодняшний день уже ведется разработка соответствующих документов.





Оценка отлично

Возвращаясь к учениям, добавим, что руководство маневров высоко оценило действия миротворческого контингента в целом. Вместе с тем министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что наша страна реализует миролюбивую политику и не раз становилась площадкой для переговоров конфликтующих сторон.