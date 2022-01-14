Миротворцы ОДКБ покидают Казахстан

Впервые после беспорядков пассажиры смогли вылететь рейсом "Аэрофлота" в Москву. Тем временем в Алматы продолжаются поиски семи человек, пропавших без вести, в городе сохраняется красный уровень опасности, задержаны более двух тысяч участников незаконных акций. Полицейские изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и более 3 тысяч боеприпасов. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела. К нормальной жизни возвращается и столица. В Нур-Султане общественный транспорт и коммунальные службы работают в штатном режиме. В обменных пунктах можно поменять валюту.