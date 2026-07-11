Мировая гонка вооружений, или Что скрывается за показательными пусками ракет

Россия успешно провела испытания баллистической ракеты "Сармат". США тестируют вооружение для быстрых ударов по целям. А Китай рушит все "законы военного бюджета" и показывает миру межконтинентальную ракету, по цене ударного дрона. Мировая гонка вооружений вышла из тени и вступила в активную фазу реальных испытаний.

Разберемся в том, что скрывается за показательными пусками, и кто сегодня определяет завтрашний день войны - в новом выпуске "По форме".

Вместо дипломатии - показательные пуски ракет

12 мая 2026 года в 11:15 по московскому времени прогремел пуск, который мир ждал с опаской. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" или "Сатана-2" по классификации НАТО весом более 200 т ушла к цели на полигоне Кура на Камчатке.

Ракетному комплексу "Сармат" по мощности нет равных в мире. Стоит отметить и дальность полета - 35 тыс. км позволяют направлять ракету к цели по любой траектории, а не по кратчайшей. Это сильно осложняет ее перехват: системы противоракетной обороны рассчитаны на определенные параметры полета ракет. Данная информация взбудоражила и, уверены, заставила напрячься как США, так и милитаристскую Европу, которая с головой увязла в гонке вооружений.

Соединенные Штаты, внимательно следящие за действиями геополитических конкурентов, делают ставку не столько на экзотические ядерные двигатели, сколько на интеграцию систем в единую сеть. Бюджет армии США на 2026 финансовый год пестрит названиями проектов, направленных на создание оружия будущего.

Главная цель американцев - гиперзвук. В документе Пентагона Advanced Hypersonic Technology заложено свыше 60 млн долларов на создание компонентов гиперзвукового оружия. Разработки идут в области термозащиты, новых навигационных систем, позволяющих ракетам поражать цели даже без спутниковой навигации. Одновременно с этим в США создают ракету PrSM нового поколения с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, что позволит снаряду маневрировать на сверхзвуковых скоростях для уклонения от ПВО.

Испытывают американцы новинки своего ВПК во время боевых действий в Иране. По словам российских экспертов, бомбардировки на Ближнем Востоке изначально задумывались как молниеносная технологическая операция, чтобы опробовать новые виды вооружений. Практически все удары в рамках этой кампании координировались новой системой, которая работает на искусственном интеллекте. Бытует немало фактов и рассуждений о том, что те самые произвольные и непонятные удары по гражданским объектам - это в том числе и выбор искусственного интеллекта.

Также недавно США испытали ракету Jackal для быстрых ударов по целям на расстоянии до 125 км. Данная разработка - это универсальная платформа для работы в условиях активного противодействия, в частности там, где GPS-сигнал может быть недоступен или заглушен. Для наведения ракета использует алгоритмы с искусственным интеллектом, которые позволяют самостоятельно определять и сопровождать цели без прямого контакта оператора.

Не перестает удивлять и Китай. Поднебесная продемонстрировала новые гиперзвуковые ракеты, способные лететь на скорости в 5-7 махов и бить на 1,3 тыс. км. При этом их стоимость составляет… внимание - всего 99 тыс. долларов за единицу! Для сравнения, цена дрона "Шахед" достигает примерно такой же суммы.

Китайская ракета уже запущена в массовое производство. Но главная проблема для тех же США заключается в том, чтобы перехватить такую ракету, американцам необходимо будет потратить как минимум одну ракету SM-6 стоимостью 15 млн долларов!

Гонка вооружений официально вернулась. И она будет измеряться не только мегатоннами, но и километрами дальности, секундами подлета и количеством успешных пусков за месяц. Как образно заметил один из экспертов после майского испытания "Сармата": "Дьявол, которого западные стратеги пытались запечатать в шахту договорами о разоружении, не только вырвался на свободу, но и научился облетать Землю с юга". Поэтому, все только начинается.