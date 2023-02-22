3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мировая помощь на поддержку "демократических сил" в Беларуси в 2021 году составила почти $137 млн
На Западе беглые во главе с Тихановской-Вечерко всем затмили глаза. Заказчики и спонсоры дестабилизации ситуации в Беларуси решили, что светоч возможной революции и планируемых переворотов - это только Света. Вроде как больше и нет никого. Решили поставить на беглую лошадку.
Несколько лет "офис" Тихановской-Вечерко создавал для иностранных кураторов иллюзию объединенной и согласованной группировки беглых за границей. В Сети и на бумаге создали образ единого и неделимого центра, который якобы способен влиять на ситуацию в Беларуси. Апеллировали к тому, что в Беларуси продолжают якобы незаконно преследовать то террористов, пытавшихся подорвать железную дорогу, то экстремистов, использовавших свое положение журналиста. Все это помогало до поры до времени создавать картину ужасающего репрессивного режима в Беларуси для Запада. Все для расширения финансирования. И делиться они ни с кем не собирались.
Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала интересные цифры. В 2021 году мировая помощь на поддержку так называемых демократических сил Беларуси составила почти 137 млн долларов. В том числе пожертвования от Польши составилипочти 54 млн долларов, от ЕС - 23 млн евро, от Германии - почти 15 млн долларов, от Литвы - 3,3 млн долларов.
Известно, что правительством Литвы только на содержание Тихановской в 2021 году было затрачено 400 тыс. евро. И вот после начала специальной российской операции все деньги, включая и те, что были зарезервированы для беглых, переориентировали на Украину.
Подробнее в проекте Ксении Лебедевой "Это другое".
История действующего президента Латвии открывает глаза на войну с памятниками воинам-освободителями в этой стране
США пугают, что Россия может начать ядерную войну против Украины. А не по себе ли судят?
Почему Тихановская забыла про людей, которые вели ее к власти, на что обижены "невероятные" и как вербуют белорусов в Польше
Как беглые зарабатывают деньги на военной операции в Украине
Жив ли нацизм на Западе, как скрывались преступления Второй мировой и что такое "крысиные тропы" - об этом в проекте "Это другое"
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов