Мировая помощь на поддержку "демократических сил" в Беларуси в 2021 году составила почти $137 млн

На Западе беглые во главе с Тихановской-Вечерко всем затмили глаза. Заказчики и спонсоры дестабилизации ситуации в Беларуси решили, что светоч возможной революции и планируемых переворотов - это только Света. Вроде как больше и нет никого. Решили поставить на беглую лошадку.

Несколько лет "офис" Тихановской-Вечерко создавал для иностранных кураторов иллюзию объединенной и согласованной группировки беглых за границей. В Сети и на бумаге создали образ единого и неделимого центра, который якобы способен влиять на ситуацию в Беларуси. Апеллировали к тому, что в Беларуси продолжают якобы незаконно преследовать то террористов, пытавшихся подорвать железную дорогу, то экстремистов, использовавших свое положение журналиста. Все это помогало до поры до времени создавать картину ужасающего репрессивного режима в Беларуси для Запада. Все для расширения финансирования. И делиться они ни с кем не собирались.

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала интересные цифры. В 2021 году мировая помощь на поддержку так называемых демократических сил Беларуси составила почти 137 млн долларов. В том числе пожертвования от Польши составилипочти 54 млн долларов, от ЕС - 23 млн евро, от Германии - почти 15 млн долларов, от Литвы - 3,3 млн долларов.

Известно, что правительством Литвы только на содержание Тихановской в 2021 году было затрачено 400 тыс. евро. И вот после начала специальной российской операции все деньги, включая и те, что были зарезервированы для беглых, переориентировали на Украину.