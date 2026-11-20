Благодаря собственной продовольственной базе и развитому АПК Беларусь обладает запасом устойчивости перед такими внешними вызовами, как продовольственный кризис. Такое мнение высказал эксперт.

Максим Чирков, замдиректора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН (Россия):

"Мировой продовольственный кризис наблюдается во многих странах. Но, конечно, не в Беларуси и не в России, естественно. Мы самодостаточные государства. И в этом плане у нас есть серьезная страховка от разного рода кризисов в мировой системе поставок продовольствия и сельхозпродукции. Но, с другой стороны, рост цен на продукты питания в мире дает очень хорошие возможности. И развитие агрогородков - это не поиск выхода из кризиса, а, наоборот, поиск возможностей, поиск более высокой конкурентоспособности".

Экономика Беларуси сейчас является одним из лидеров по темпам роста в Европе и в разы опережает многие европейские страны. Это наглядно демонстрирует, что в Беларуси и в целом в Союзном государстве эффективно идет поиск новых решений в самых разных отраслях, отметил эксперт.