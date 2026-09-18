Мировой рейтинг-2026: на каком месте паспорт Беларуси
Автор:Редакция news.by
Паспорт Беларуси занял 3-е место в десятке стран Шанхайской организации сотрудничества и 101-е место в глобальном рейтинге.
Показатель отражает долю стран, в которые по белорусскому паспорту можно въехать без визы или по упрощенным правилам въезда. На сегодняшний день наш рейтинг составляет 46 %.
Самый высокий показатель доступа среди регионов мира - в Центральной Азии (80 %). Далее следуют Южная Америка (почти 68 %) и Азия (66 %).
Доступность стран Ближнего Востока приближается к 65 %. Высокий рейтинг белорусского паспорта в Карибском регионе, Северной Америке, а также в Африке.
Данные составлены согласно паспортным отчетам по 199 странам на 34 языках.
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