Краткий пересказ от ИИ

Запрос на продовольствие во всем мире непрерывно растет. В условиях жестких дефицитов очевидное преимущество у тех, кто полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность.

Производство сахара имеет важное социальное и экономическое значение, оно позволяет обеспечивать сырьем не только сферу продовольствия, но и производство топлива, целлюлозы, биоудобрений. Без сахара не смогут развиваться целые секторы экономики. Этим оправдан рост потребления продукта во всем мире.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, к 2034 году потребление сахара в мире может достигнуть 202 млн т.

Аналитики этих же организаций отмечают, что в августе 2026 года мировые цены на сахар уже взлетели на 21 %, показав самый сильный месячный рост с октября 2010 года, при этом отметив, что "скачок отразил прогноз снижения урожайности сахарной свеклы в Европейском союзе из-за неблагоприятных погодных условий". Эти тенденции указывают на неслабые преобразования на мировом рынке производства сахара.

Для Беларуси, где принят ряд мер для того, чтобы полностью уйти от импорта сырья и стать серьезным поставщиком, это время безграничных возможностей.

Беларусь производит сахара вдвое больше внутренней потребности

В 2025 году в Беларуси получен рекордный урожай сахарной свеклы - порядка 800 т продукции. Это вдвое превышает внутреннюю потребность. В среднем расчете каждый белорус потребляет около 26 кг сахара в год.

Беларусь производит сахара вдвое больше внутренней потребности

Республика немало инвестировала в сахарную отрасль - в стране работают четыре завода, объединенные единой системой глубокой переработки. C 2015 по 2022 год в их модернизацию вложено 202 млн долларов. Предприятия работают полностью на собственной сырьевой базе, а автоматизация позволяет повышать качество переработки, чтобы получить максимум с каждой единицы сырья.

Вдобавок организовано научное обеспечение в области агротехники, точного земледелия, защиты растений, биотехнологий, энергоэффективности и экологической безопасности.

Латвия осталась без сахара - как работают реформы ЕС

Стабильность в сахарной индустрии - это еще один шаг к прочности продовольственной безопасности Беларуси. Даже если каким-то образом на республике и отразятся ограничительные меры со стороны Запада, мы точно сможем себя накормить, чего не скажешь о самих санкционерах.

По оценкам экспертов, производство сахара в Европейском союзе в будущем сезоне пойдет на спад. При этом Латвия может и вовсе остаться без сахара - там сахарную промышленность ликвидировали еще в 2007 году в рамках реформы ЕС: заводы закрыли, национальную квоту на производство сахара фактически аннулировали в обмен на компенсации из реструктуризационного фонда ЕС.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание": "Мы видели, как Евросоюз целенаправленно уничтожал сахарную отрасль в Польше, в странах Балтии, в Украине в том числе. И мы сейчас прекрасно понимаем, для чего это делалось. Это делалось для того, чтобы крупные корпорации контролировали этот рынок и определяли и дефицит, и цены на него, и могли зарабатывать колоссальные деньги. Беларусь же обеспечивала себя полностью своей продукцией. До 2007 года мы импортировали сахар. Позже нашим главой государства было принято кардинальное решение об развитии этой отрасли. И сейчас мы имеем совершенно иную картину. Экспортируем значительные объемы в разные страны мира, в регионы, тем самым повышая благосостояние наших граждан и работников. Одновременно мы даем возможность развитию разных отраслей нашей экономики, которые завязаны на сахаре и без него просто не могут развиваться".

Проект, гарантирующий Беларуси стабильное завтра

В Беларуси уже задумываются о расширении и наращивании производства, чтобы не ограничиваться мощностями четырех имеющихся заводов.

Во время рабочей поездки в Шкловский район в 2025 году Президент поручал проработать вопрос о строительстве еще одного сахарного завода на востоке страны. Это будет пятый элемент сладкой индустрии, в которой килокалории считают разве что в параллель экспортной выручке.