Мировой рынок труда полностью восстановится к 2023 году

Мировой рынок труда полностью восстановится только к 2023 году. Такой прогноз дают аналитики. Эксперты отмечают, что мировой рынок труда показывает положительную тенденцию. Во многом это связано с доступностью вакцин и ростом числа вакцинированных. В осеннем докладе Международной организации труда было отмечено, что процент безработных в мире сокращается быстрее, чем ожидалось, однако, пока прогноз по мировой безработице на следующий год организацией дан на уровне 6 %.