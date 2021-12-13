ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Мировой рынок труда полностью восстановится к 2023 году

Мировой рынок труда полностью восстановится только к 2023 году. Такой прогноз дают аналитики. Эксперты отмечают, что мировой рынок труда показывает положительную тенденцию. Во многом это связано с доступностью вакцин и ростом числа вакцинированных. В осеннем докладе Международной организации труда было отмечено, что процент безработных в мире сокращается быстрее, чем ожидалось, однако, пока прогноз по мировой безработице на следующий год организацией дан на уровне 6 %.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все