Саммит БРИКС под самым пристальным вниманием мировых СМИ. И если до старта форума англосаксонские иностранные СМИ еще и пытались делать весьма нелепые вбросы и фейки, то когда пошли реальные новости и видео с места событий, риторика существенно изменилась.

С особым интересом наблюдают за саммитом из-за океана. Там вынуждены признать: санкции не сработали, в изоляцию угодил сам Запад. Sky News подчеркнуло, проведение саммита указало "на слабость санкционного режима". Местные журналисты пророчат организации роль двигателя чуть ли ни "мировой революции" в борьбе с западной гегемонией. Вот что пишет The Washington Post:

The Washington Post:

"БРИКС стал мощным символом падения престижа Америки на Глобальном Юге, где многие страны, разочарованные катастрофическими неудачами США, такими как война в Ираке и мировой финансовый кризис 2008 года, перестраховываются, ищут дополнительных партнеров и расширяют свои возможности для достижения своих национальных интересов".

Схожая позиция у The New York Times. Сотрудники американской газеты акцентируют внимание на том, что БРИКС представляет собой наиболее мощную и представительную структуру для создания нового мирового порядка.

О вызове Западу и расширении БРИКС высказались и журналисты CNBC.

CNBC:

"Это свидетельствует о коллективном отдалении от Запада, о демонстрации фундаментального сдвига в мировом порядке, который направлен на то, чтобы бросить вызов западной экономической гегемонии".

Саммит БРИКС подчеркивает близость государств, стремящихся к изменению мирового баланса сил и в некоторых случаях к прямому противостоянию Западу во главе с США, сообщает CNN.

Не забывают про "закат" доллара и справедливо подмечают, что страны БРИКС хотят избавиться от тирании американской валюты. Berliner Zeitung обращает внимание на возросший интерес к организации в Латинской Америке. О том, что "присоединиться к БРИКС готовы страны от Малайзии и Таиланда до Никарагуа и члена НАТО - Турции", пишут обозреватели газеты Time.

Как правило, западные СМИ смотрят только на себя, но здесь ситуация иная. В этом убежден директор Центра исследований ООН при Букингемском университете.

Марк Седдон, директор центра исследований ООН при Букингемском университете:

"На мой взгляд, им нужно проснуться. Потому что идет реакция против идеи однополярного мира. И Глобальному Югу надоело, что ему читают нотации. Они хотят иметь свои собственные организации. И удачи им в этом".

Под красноречивым заголовком вышел материал в британской газете Telegraf:

"Гротескный Саммит Путина разоблачил притворство Запада об изоляции России. Приглашение Гутерриша на встречу в казанском Кремле демонстрирует провал ООН".

МИД Украины посмел возмутиться из-за того, что генсек ООН не поехал на так называемый саммит мира Зеленского, но принял приглашение Президента России посетить Казань . На что в офисе ООН четко аргументировали верно расставленные приоритеты: страны БРИКС представляют около половины населения мира, что делает саммит чрезвычайно важным для работы организации.