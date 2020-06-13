Мирский замок: 20 лет в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

Юбилейный год для центра притяжения туристов со всего мира. 20 лет назад Мирский замок был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал вторым белорусским объектом (после Беловежской Пущи), находящимся в престижной базе. Правда, в 2000-х от величественного замка оставались лишь руины. Международные эксперты прибыли в Мир по приглашению проектной группы и признали право объекта на существование. Реставрационные работы поддержало государство, выделив на воссоздание 52 миллиона долларов.



Сегодня Мирский замок и Несвижский дворец реформируются в производственные кластеры: в год каждый принимает фактически полмиллиона туристов. Активно развивается и инфраструктура.Подробный флешбэк в историю возрождения руин, а также реставрационные спасения нашего наследия по всей стране смотрите в проекте Агентства теленовостей "На контроле Президента" сразу после "Панорамы".



