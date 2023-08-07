Колакушич: У малых и средних предприятий в ЕС есть только один большой враг - это комиссия ЕС и большинство в европарламенте

У малых и средних предприятий в ЕС есть только один большой враг - это комиссия ЕС и большинство в этом парламенте. Фальшивые либералы, фальшивые левые и, что хуже всего, фальшивый центр уже много лет принимают решения, направленные против европейской экономики. Режим локдауна был ни на чем не основан. Санкции, которые должны были остановить войну, а мы видим, что война никогда не была такой ожесточенной. Зеленая политика, которая накладывает на экономику невыполнимые условия. К чему мы пришли? Десять лет назад мы были крупнейшей экономикой в мире. А где мы сегодня? Куда мы идем? Мы становимся абсолютно неконкурентоспособными, потому что навязываем своей экономике условия, которые остальной мир не навязывает своей экономике. Это невозможно. Мы потерпим поражение. Китай и другие страны съедят нас на завтрак.

Мислав Колакушич, депутат европарламента от Хорватии