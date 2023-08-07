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Колакушич: У малых и средних предприятий в ЕС есть только один большой враг - это комиссия ЕС и большинство в европарламенте
Сколько бы США ни говорили о трансатлантическом сотрудничестве, слабой Европе, там лишь аплодируют. Кроме прямых военных действий Америка на фоне украинской кампании сумела втянуть Запад в великую санкционную войну.
Пока оружейные бароны наслаждаются сверхприбылью, гражданские производители терпят колоссальные убытки. По подсчетам Financial Times, крупнейшие европейские компании потеряли в России не менее 100 миллиардов евро после начала спецоперации в Украине. Речь примерно о 176 компаниях. Куда катится Евросоюз, если еще не скатился? Откровенный злободневный вопрос публично озвучил депутат европарламента от Хорватии Мислав Колакушич.
У малых и средних предприятий в ЕС есть только один большой враг - это комиссия ЕС и большинство в этом парламенте. Фальшивые либералы, фальшивые левые и, что хуже всего, фальшивый центр уже много лет принимают решения, направленные против европейской экономики. Режим локдауна был ни на чем не основан. Санкции, которые должны были остановить войну, а мы видим, что война никогда не была такой ожесточенной. Зеленая политика, которая накладывает на экономику невыполнимые условия. К чему мы пришли? Десять лет назад мы были крупнейшей экономикой в мире. А где мы сегодня? Куда мы идем? Мы становимся абсолютно неконкурентоспособными, потому что навязываем своей экономике условия, которые остальной мир не навязывает своей экономике. Это невозможно. Мы потерпим поражение. Китай и другие страны съедят нас на завтрак.
МИД Китая заявил, что займет беспристрастную позицию по Украине
Неслучайно Китай демонстрирует мудрую и беспристрастную позицию и в отношении украинского кризиса. Пекин будет высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры, заявил сегодня министр иностранных дел КНР Ван И. Этот мощный мировой игрок обещает прикладывать все силы в стремлении найти путь для политического урегулирования.
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