"Мисс Следственный комитет - 2026" стала старший следователь Кристина Шибалович

Они компетентны, мотивированы и могут дать фору мужчинам в своем деле. Лучшую представительницу Следственного комитета выбрали в Минске.



За звание самой красивой и профессиональной девушки-следователя боролись более 50 участниц со всей страны. В финал прошли 8. Все они имеют звания от лейтенанта до старшего офицера. Жюри, среди которых председатель ведомства и министр культуры, говорит, что конкурс поднимет престиж службы в следственных органах.

Конкурс поднимет престиж службы в следственных органах

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:

"Мероприятие приурочено к двум событиям. Первое - это Год белорусской женщины, второе - 15-летие со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. За эти полтора десятка лет мы состоялись как самостоятельное ведомство в системе обеспечения национальной безопасности. И ведомство может похвастаться тем, что в числе личного состава 51 % - девушки. Они высокопрофессиональные, мотивированные и порой в деле осуществления досудебного производства могут дать фору ребятам".

По итогам конкурса лучшей была признана представительница из Минска Кристина Шибалович - старший следователь Центрального районного отдела.