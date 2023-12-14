3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
"Мисс Беларусь - 2023" Элеонора Качаловская рассказала о цене, которую платят в мире красоты
Бешеная конкуренция в бьюти-индустрии, дорогостоящие подарки и принц на белом коне. О цене, которую платят в мире красоты, рассказала в студии проекта "Скажинемолчи" "Мисс Беларусь - 2023", первая вице-мисс конкурса "Мисс Европа Континенталь - 2023" Элеонора Качаловская.
Как рядовая сотрудница учреждения превратилась в королеву красоты? Международный и республиканский конкурсы: где выше стандарты и критерии? Все за и против модельной карьеры из уст первой красавицы Беларуси.
Почему Элеонора, несмотря на свой титул, не любит выделяться? Что такое красота? Полный выпуск программы "Скажинемолчи" смотрите ЗДЕСЬ.