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Мисс Беларусь в гостях у Белтелерадиокомпании
Красота спасет мир, а белорусская красота мир в стране поддержит. Мисс Беларусь Дарья Гончаревич в гостях проекта "Успеть до полуночи" поделилась своими идеями по патриотическому воспитанию молодежи, развенчала слухи о конкурсе красоты, а также раскрыла эксклюзивные подробности: что же готовит к конкурсу "Мисс мира" в Пуэрто-Рико.
Об атмосфере закулисья конкурса, о политике, и патриотизме - посмотреть выпуск проекта "Успеть до полуночи" с Дарьей Гончаревич можно на ютуб-канале АТН.
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