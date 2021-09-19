Мисс Беларусь в гостях у Белтелерадиокомпании

Красота спасет мир, а белорусская красота мир в стране поддержит. Мисс Беларусь Дарья Гончаревич в гостях проекта "Успеть до полуночи" поделилась своими идеями по патриотическому воспитанию молодежи, развенчала слухи о конкурсе красоты, а также раскрыла эксклюзивные подробности: что же готовит к конкурсу "Мисс мира" в Пуэрто-Рико.