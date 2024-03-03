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"Мисс Европа - 2024": как Россия и Беларусь вновь оказались в одном окопе культурной войны?
Международным скандалом обернулся и, казалось бы, аполитичный конкурс красоты "Мисс Европа - 2024". Тот самый случай, когда "политика займется вами", хотелось бы вам этого или нет. Но обо всем по порядку.
Форум проходил с 15 до 25 февраля в столице Ливана - Бейруте. Корону и статус "Мисс Европа" получила русская красавица Роза Гадиева, первой вице-мисс стала турчанка, а второй - наша соотечественница Ирина Максимович. И все бы ничего, если бы на форуме по соседству со славянскими сестрами не оказалась украинка. Похоже на начало классического анекдота.
Украинская модель Милена Мельничук, которая не вошла в тройку лидеров, ожидаемо, осталась недовольна результатами. Да и в Ливан приехала изначально с боевой позицией и высшей миссией - хайпануть на конфликте Украины и России во что бы то ни стало.
В своем блоге девушка обвинила организаторов и участниц форума в "притеснении по национальному признаку и подтасовке результатов", а еще опубликовала в Сети видео с якобы непристойным поведением белоруски, которая напала на нее прямо в автобусе.
Мы попытались разобраться в ситуации и связались с нашей соотечественницей Ириной Максимович, чтобы услышать ее версию событий и расспросить, как Россия и Беларусь вновь оказались в одном окопе культурной войны?
Что же все-таки произошло на этом видео в автобусе, рассказала модель, вторая вице-мисс на конкурсе "Мисс Европа - 2024" Ирина Максимович.
По ее словам, Милена Мельничуксняла только ее ответ на жесткие оскорбления в адрес белорусской стороны, свой она, естественно, не снимала. "Послали на "три веселых буквы" матом мою страну, мою семью и всех наших белорусов, - рассказала девушка. - Честно говоря, мы держались до последнего на протяжении всего конкурса. Данная девушка каждое утро в автобусе начинала смотреть видео про войну, она рассказывала, сколько у нее там бомб прилетело. Она говорила: "Я не буду сидеть с Россией и Беларусью напротив за столом вместе и так далее".
Ирина, как взрослый человек, сопереживала от души и чистого сердца, потому что понимала, что действительно происходит трагедия. "Ну эмоции. Она маленькая, 19 лет. Пусть она вот играет", - пояснила девушка, как они воспринималинекорректное поведение конкурсантки.
Все с пониманием относились до конкретного хейта, когда на финальной репетиции девушка из Украины послала матом всех организаторов и сказала, что не будет стоять вместе с Россией, ушла со сцены, рассказала Ирина: "Понимаете, нам нужно снимать шоу. Съемки - это съемки, моя дорогая. То есть если ты не хочешь стоять с Россией, так что ты приехала на конкурс красоты?"
Директор MTV сказал МиленеМельничук, что он снимает проект и политика ему не интересна. "Пожалуйста, успокойся!" - попросил он украинскую модель. Но в ответ слезы и истерики, крики и маты, рассказала белорусская модель.
"Съемки по 12 часов, а она рыдает, посылает всех. В автобусе уже не выдержала я, сдали мои нервы", - описала ситуацию белоруска.
После того как ужасно оскорбили ее семью и страну, Ирина Максимовичуже не смогла терпеть и ответила матом и в таком же нахальном стиле, потому что, по ее мнению, с такими людьми нужно общаться на их языке (подробности в видео).
Ирина Максимович рассказала, что на нее оказывается сильное давление в соцсетях, но она максимально старается сохранять спокойствие. "Я никогда и никому не позволю оскорблять меня, мою семью и мою страну", - заявила она.
С другими участницами конкурса отношения у белоруски складывались хорошо и дружно. "Прекрасные, замечательные отношения с другими участницами. Посмотрите мой Instagram с прошлых конкурсов, - предложила она. - Люблю сердца людей, а не страны".
Ситуация имела последствия для белорусской модели, ее уволили из агентства ("директор из Украины"). "Найду себе другое, мне присылают предложения, - не унывает девушка. - Я бы хотела дальше представлять свою страну".
Отвечая на слова Милены, которая обвинила организаторов, что конкурс продажный, Ирина Максимович колко сказала: "Пусть предоставит чеки".
По словам белоруски, если конкурсантка из Украины считает, что на "Мисс Европа - 2024" места покупаются, то это означает, что девушка обиделась, что ей не дали первые места. На конкурсе красоты никто до последнего момента не знал, кто займет какое место.
Есть не только злостные комментарии, поддержку высказывают неравнодушные, пишут украинские граждане, которые не понимают, что произошло. "Вот посмотрели видео, и теперь становится ясно", - прокомментировала Ирина Максимович.
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