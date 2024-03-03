"Мисс Европа - 2024": как Россия и Беларусь вновь оказались в одном окопе культурной войны?

Международным скандалом обернулся и, казалось бы, аполитичный конкурс красоты "Мисс Европа - 2024". Тот самый случай, когда "политика займется вами", хотелось бы вам этого или нет. Но обо всем по порядку.

Форум проходил с 15 до 25 февраля в столице Ливана - Бейруте. Корону и статус "Мисс Европа" получила русская красавица Роза Гадиева, первой вице-мисс стала турчанка, а второй - наша соотечественница Ирина Максимович. И все бы ничего, если бы на форуме по соседству со славянскими сестрами не оказалась украинка. Похоже на начало классического анекдота.

Украинская модель Милена Мельничук, которая не вошла в тройку лидеров, ожидаемо, осталась недовольна результатами. Да и в Ливан приехала изначально с боевой позицией и высшей миссией - хайпануть на конфликте Украины и России во что бы то ни стало.

В своем блоге девушка обвинила организаторов и участниц форума в "притеснении по национальному признаку и подтасовке результатов", а еще опубликовала в Сети видео с якобы непристойным поведением белоруски, которая напала на нее прямо в автобусе.

Мы попытались разобраться в ситуации и связались с нашей соотечественницей Ириной Максимович, чтобы услышать ее версию событий и расспросить, как Россия и Беларусь вновь оказались в одном окопе культурной войны?

Что же все-таки произошло на этом видео в автобусе, рассказала модель, вторая вице-мисс на конкурсе "Мисс Европа - 2024" Ирина Максимович.

По ее словам, Милена Мельничуксняла только ее ответ на жесткие оскорбления в адрес белорусской стороны, свой она, естественно, не снимала. "Послали на "три веселых буквы" матом мою страну, мою семью и всех наших белорусов, - рассказала девушка. - Честно говоря, мы держались до последнего на протяжении всего конкурса. Данная девушка каждое утро в автобусе начинала смотреть видео про войну, она рассказывала, сколько у нее там бомб прилетело. Она говорила: "Я не буду сидеть с Россией и Беларусью напротив за столом вместе и так далее".

Ирина, как взрослый человек, сопереживала от души и чистого сердца, потому что понимала, что действительно происходит трагедия. "Ну эмоции. Она маленькая, 19 лет. Пусть она вот играет", - пояснила девушка, как они воспринималинекорректное поведение конкурсантки.

Все с пониманием относились до конкретного хейта, когда на финальной репетиции девушка из Украины послала матом всех организаторов и сказала, что не будет стоять вместе с Россией, ушла со сцены, рассказала Ирина: "Понимаете, нам нужно снимать шоу. Съемки - это съемки, моя дорогая. То есть если ты не хочешь стоять с Россией, так что ты приехала на конкурс красоты?"

Директор MTV сказал МиленеМельничук, что он снимает проект и политика ему не интересна. "Пожалуйста, успокойся!" - попросил он украинскую модель. Но в ответ слезы и истерики, крики и маты, рассказала белорусская модель.

"Съемки по 12 часов, а она рыдает, посылает всех. В автобусе уже не выдержала я, сдали мои нервы", - описала ситуацию белоруска.

После того как ужасно оскорбили ее семью и страну, Ирина Максимовичуже не смогла терпеть и ответила матом и в таком же нахальном стиле, потому что, по ее мнению, с такими людьми нужно общаться на их языке (подробности в видео).





Ирина Максимович рассказала, что на нее оказывается сильное давление в соцсетях, но она максимально старается сохранять спокойствие. "Я никогда и никому не позволю оскорблять меня, мою семью и мою страну", - заявила она.

С другими участницами конкурса отношения у белоруски складывались хорошо и дружно. "Прекрасные, замечательные отношения с другими участницами. Посмотрите мой Instagram с прошлых конкурсов, - предложила она. - Люблю сердца людей, а не страны".

Ситуация имела последствия для белорусской модели, ее уволили из агентства ("директор из Украины"). "Найду себе другое, мне присылают предложения, - не унывает девушка. - Я бы хотела дальше представлять свою страну".

Отвечая на слова Милены, которая обвинила организаторов, что конкурс продажный, Ирина Максимович колко сказала: "Пусть предоставит чеки".

По словам белоруски, если конкурсантка из Украины считает, что на "Мисс Европа - 2024" места покупаются, то это означает, что девушка обиделась, что ей не дали первые места. На конкурсе красоты никто до последнего момента не знал, кто займет какое место.